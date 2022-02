El proyecto comprende tres naves: una procesadora de materiales reciclables, una clasificadora y separadora de residuos sólidos urbanos y una recolectora de residuos sólidos urbanos.

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Con una inversión de US$16 millones ha sido presentado el proyecto final de la compañía East Recycling SRL, propiedad del pelotero dominicano de Grandes Ligas, Robinson Canó, con una inversión que supera los 16 millones de dólares y ayudará a generar más de 800 empleos directos.

El proyecto comprende tres naves: una procesadora de materiales reciclables, una clasificadora y separadora de residuos sólidos urbanos y una recolectora de residuos sólidos urbanos, las cuales contribuirán a mantener la limpieza de la región.

Así lo explicó el ingenieroMoisés Linares, gerente de proyectos de las tres plantas, que ocupan un espacio de 20 mil m2 en un parque de zonas francas, que a su vez tiene 80 mil m 2, a fin de que se puedan instalar nuevas empresas de fabricación de plásticos, perchas, hilos y otros productos derivados de la actividad de reciclaje.

“Tenemos en existencia tres naves, la primera es la planta clasificadora y separadora, la segunda es donde se hace el coprocesamiento, lavado y tratado para convertir el plástico en hojuelas para la exportación y en la tercera se instalará una línea de plástico duro, de polipropileno y una línea de triturado de funda o LPD”, expuso el ingeniero.

Dijo que el concepto de la compañía se apega a la Ley General sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos número 225-20 y ayudará a batallar con la problemática que ha llegado a representar el manejo de los residuos sólidos en el territorio nacional, así como a la formalización de la economía circular.

Asimismo, detalló que el proyecto iniciará en una primera etapa con 340 empleados directos y en una segunda etapa se llegará a 800, tras resaltar la rentabilidad del negocio en esa ciudad, que produce entre 250 y 260 toneladas de desechos diarios, sin tomar los desperdicios comerciales con los cuales se llegaría hasta 310 toneladas cada día.

De su lado, el jugador de béisbol Robinson Canó manifestó estar muy emocionado con el proyecto, ya que siempre ha tenido el sueño de llevar una iniciativa a su pueblo que genere empleos y sea duradera, y sobre todo que sea de provecho para sus compueblanos.

“Mis asesores primero no querían, pero un día me levanté y dije, ‘no importa la situación, yo quiero tomar el chance y no pensé que iba a ser de esta magnitud, siempre se lo he comentado a Linares, pero gracias a Dios por permitirme tomar esa decisión, de poder decir que sí. Cada día me da más emoción ver cómo va este proyecto”, reveló.

En el acto también estuvo presente la gobernadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, quien manifestó recibir con júbilo la gran inversión del toletero de San Pedro de Macorís, ya que con su iniciativa otros jugadores de béisbol oriundos de esa tierra puedan motivarse y contribuir al desarrollo de la misma.

“Debo decir que nuestro presidente ha estado empeñado en apoyar todo lo que es emprendedurismo y esta no es la excepción, por lo que decide también venir a participar en la inauguración de esta empresa, es decir que en los próximos días tendremos la visita del presidente Abinader en la inauguración de esta planta que aporta muchísimo a San Pedro de Macorís”, anunció.

También, Villanueva saludó que un 90 % de la mano de obra en la parte de la clasificación manual de la empresa sean mujeres, tras indicar que aún falta mucho para que ese segmento de la población sea realmente tomado en cuenta.

“Creo que es una oportunidad para aprovechar y de verdad que valoramos el hecho de que la mayoría de estos empleados sean mujeres, de hecho vamos a tratar de hacer nuestro aporte para que se le dé mayor participación a nuestras mujeres, acorde a sus capacidades para que puedan desarrollarse y aportar a la operatividad de la empresa”, añadió.

Comercialización

En cuanto a la comercialización del proyecto, el ingeniero Pedro Moline, destacó que ya tienen contratos a largo plazo con diferentes fábricas internacionales que utilizan su producto final, el cual consiste en hojuelas hechas de plástico que luego serán llevadas a manufactureros.

“Con eso se hacen tuberías, envases y bolsas plásticas. Un componente importante es que las empresas mundiales están comprometidas con integrar la resina reciclada a un 30 % de su mezcla para hacer un producto nuevo, es decir compañías con un compromiso moral muy grande con el medio ambiente han decidido que su meta es integrar resina reciclada para así contribuir a que se retire del medio ambiente y no vaya al mar”, agregó.

Moline aseguró que con las hojuelas que produce la compañía no solo buscan venderlas como materia prima, sino que además tienen como objetivo ayudar al parque en el que se encuentran las naves.

Estructura

Por su parte los ingenieros a cargo de la construcción, Jorge Toirac y Luis Carrasquero, indicaron que una vez tuvieron la conceptualización de la obra por parte de Linares, realizaron los diseños técnicos y aseguraron que la obra cuenta con todos los aspectos necesarios, desde certificaciones, estructura electromecánica, elementos de seguridad, etc.

De igual forma detallaron que las naves soportan unos vientos sostenidos de unos 280 kilómetros por horas y están hechas en su totalidad de una estructura metálica, con vías de acceso en hormigón armado para soportar el peso de los camiones.

“Tenemos tres naves de 2,500 metros, un comedor de alrededor de 1,000 metros cuadrados para los empleados, un taller de mecánica de algunos 1,500 metros cuadrados donde se le va a dar mantenimiento a todos los vehículos, y un edificio de dos niveles para las oficinas administrativas, también una garita en la entrada más un área de peso de camiones”, agregó.