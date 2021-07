Dijo que el dolor tan intenso que se está sintiendo en el pueblo dominicano con relación a su pérdida física, es que no solo marcó una época, sino que desarrolló una labor artística y social de profunda identidad con lo que es las raíces del pueblo dominicano.

SANTO DOMINGO.- El gestor cultural y cantautor Roldan Mármol, habló este viernes de los aportes del legendario merenguero Johnny Ventura a la cultura dominicana, quien falleció este miércoles a causa de un infarto en Santiago.

Mármol destacó que una de su mayores marcas, fue la participación en el famoso festival político-musical de los Siete Días con el Pueblo, cuando le hizo la canción a Florinda Soriano Muñoz (Mamá Tingo), quien​ fue una activista y defensora de los derechos del campesino en el país y​ fue asesinada luchando contra el despojo injustificado de tierras a los campesinos residentes de Hato Viejo en Yamasá durante el segundo gobierno de Joaquín Balaguer.

"Fue un ser humano abierto que trabajó con un compromiso político desde el inicio de su carrera, en una coyuntura de un periodo trujillista, asumió una postura crítica, una postura que estaba al lado de la gente más necesitada de este pueblo", resaltó.

Dijo que el dolor tan intenso que se está sintiendo en el pueblo dominicano con relación a su pérdida física, es que no solo marcó una época, sino que desarrolló una labor artística y social de profunda identidad con lo que es las raíces del pueblo dominicano.

"No fue un simple cantante, no fue un simple compositor, no fue un simple director de una agrupación famosa, sino un ser humano que logró ser expresión de esa búsqueda de identidad, de esa búsqueda profunda que tiene que ver con la dominicanidad", sostuvo Mármol.