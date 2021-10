El principal acusado del caso por los sobornos que la constructora admitió haber distribuido en el país dijo que apelará y seguirá adelante con el proceso.

SANTO DOMINGO.- El empresario Ángel Rondón Rijo apelará la sentencia que lo condena a 8 años de cárcel y a la incautación de sus bienes tras ser hallado culpable de soborno en el caso Odebrecht, aunque este insiste en que deben decir quiénes fueron los sobornados.

“¿Qué Odebrecht admitió que sobornó? Pero no a través de mí. Yo todavía no estoy en capacidad de decir exactamente el elemento de soborno sin sobornado. Ese término como que no lo conozco porque entonces yo me autosoborné”, dijo Rondón en un programa de radio.

El principal acusado del caso por los sobornos que la constructora admitió haber distribuido en el país dijo que apelará y seguirá adelante con el proceso.

“Yo estoy seguro de que la vamos a apelar, de eso no hay duda, porque a mí hay que demostrarme quiénes son los sobornados”, sentenció.

“Yo sé lo que voy a hacer, yo sé que voy a apelar. Y yo lo que estoy buscando ahora es si puedo buscar nuevos testigos, si puedo aportar nuevas pruebas yo lo voy a hacer”, dijo finalmente.