SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo este martes que la solicitud del confeso asesino del ministro de medio ambiente y recursos naturales, Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, de expresarse frente a los medios de comunicación a través de los miembros de la prensa "no es un derecho" que tenga el acusado.

Ramos aclaró que Miguel Cruz sí tiene el derecho de hablar y expresarse frente a un juez y "bajo el esquema que este determine". Agregó que en el país no hay un precedente sobre este particular y que el acusado pudo hablar con la prensa durante el conocimiento de la medida de coerción, sin embargo, decidió no hacerlo.

Ramos explicó que Miguel Cruz confesó al párroco de la Iglesia en la que se refugió tras el hecho que había asesinado a una persona, pero que esta confesión no fue hecha bajo los principios religiosos, sino que se hizo de manera particular.

"En la medida de coerción teníamos muchas pruebas, ya ahora lo que estamos es terminando de hacer las diligencias que se ameritan", dijo.

Además, señaló que las nueve personas señaladas por la defensa del imputado para ser interrogadas, entre las que se encuentran varios empleados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y familiares del propio ministro, serán entrevistadas porque eso arrojaría más claridad al caso.

Durante una entrevista realizada en el programa El Matinal, que se transmite por Telemicro, canal 5, la fiscal no quiso referirse a las empresas de las que se encontró documentación en el vehículo del acusado al tiempo que dijo que toda la documentación sobre la investigación que se ha podido hacer pública la han liberado.