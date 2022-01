“Yo le pido a él que si nos está escuchando, por amor a Dios… Señor tócalo donde quiera que esté, tócalo Señor porque yo no sé dónde está, Dios sí sabe dónde está, Dios lo va a tocar”, rogó angustiada.

SANTO DOMINGO.-La madre del hombre que golpeó a una mujer, en Baní, suplicó a su hijo, Alexis Villalona, que se entregué a las autoridades. Porfiria de 79 años dijo que no ha dormido desde que pasó el hecho.

“Esta es la hora que no he desayunado todavía (a la 1:40 de la tarde)”, dijo la señora.

“Yo le pido a él que si nos está escuchando, por amor a Dios… Señor tócalo donde quiera que esté, tócalo Señor porque yo no sé dónde está, Dios sí sabe dónde está, Dios lo va a tocar”, rogó angustiada.

Además expresó que ella y su familia no son personas de crear problemas y pide a la justicia que se aclare el hecho.

“Aquí me allanaron la casa, buscando qué, yo no soy una mujer de problema... por qué las redes sociales han tratado esto así. No estoy de acuerdo con lo que hizo y le pido al Señor que donde quiera que esté, que se entregue para acabar con esto,va hacer que me de un infarto a mi”, dijo.

Porfiria afirmó que desde el pasado 31 de diciembre no sabe nada de su hijo y que se siente muy “avergonzada” por toda la situación.

Las declaraciones de la madre de Alexis Villalona fueron durante el programa Show del Mediodía.

Sobre la agresión

El director general de la Policía, Eduardo Alberto Then, instruyó a equipos de investigadores localizar y arrestar hombre que agredió en Baní, Peravia, a una mujer y la dejó tirada en la calle.

El suceso ocurrió este sábado 1 de enero, en la zona norte de Baní, en la intersección que forman las calles Santomé y 27 de Febrero.

La joven Santa Arias quedó tendida en el pavimento luego de una bofetada que le propinó su agresor, quien supuestamente ya ha sido identificado por los cuerpos investigativos de la Policía en esta localidad y procuran su localización para el sometimiento de rigor ante la autoridad judicial.