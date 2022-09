Llaman a los funcionarios que les permita hacer su trabajo, porque cuando tienen proyectos de ley que involucra a un ministerio tienen que consolidar con ellos.

SANTO DOMINGO.-La diputada Ydenia Doñé Tiburcio, miembro de la comisión de Educación, denunció que el ministro Ángel Hernández, la mandó a salir de su oficina junto a otros legisladores.

“Salgan de mi oficina que aquí las reglas las pongo yo, no importa que ustedes sean diputados”, fueron supuestamente las palabras de Hernández. La diputada dijo que se dieron cita al Ministerio para conversar sobre diferentes proyectos de ley que trabajan en la Cámara de Diputados, "no fue a pedir, ni mendigar nada, ni a solicitar un empleo, sino a trabajar".

Dijo que primera vez en la historia que un ministro le dice a los diputados que salgan de su oficina y reiteró que la comisión de legisladores no fue a pedir, ni mendigar nada, ni a solicitar un empleo, sino a trabajar.

Tras la denuncia, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco dijo que a pesar de ser miembro y afín al Partido Revolucionario Moderno no permitirá que ningún funcionario del Gobierno maltrate a los diputados.

“Las noticias que tengo es que los señores diputados fueron maltratados en el Ministerio de Educación. Sugiero a la comisión que haga informe, detallando la situación y segundo los requerimientos que fueron a hacerle fue muy generoso, no debieron ir, sino citarlo aquí. Que lo citen aquí”, expresó Pacheco.

"Los predios no se responden pero tengo que referirme a este tema, quiero que me pingan atención. extraoficialmente yo tuve acceso a la información, y me llegó un vídeo del momento en que eso ocurrió".

Agregó que no se va a permitir que ningún incumbente del Poder Ejecutivo falte el respeto, la solemnidad a la Cámara de Diputados, "no vamos a permitir esta situación”.