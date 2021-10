Resaltaron que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y VacúnateRD no se hacen responsables de los daños en que pueda incurrir cualquier ciudadano que responda a este tipo de solicitud

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública hizo de conocimiento público que la información que circula en las redes sociales y en algunos medios acerca del lanzamiento de una aplicación gratuita para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica, no surge de ninguna instancia oficial ni cuenta con el aval del Estado dominicano.

"Al mismo tiempo, advertimos que a la fecha este Ministerio no ha lanzado aplicación web o constancia de vacunación de ningún otro tipo, que no sea la tarjeta de vacunación entregada al momento de la aplicación de la vacuna en los puestos y centros de vacunación diseminados en toda la geografía nacional. Hacemos un llamado a la población a no facilitar ningún tipo de información personal a personas no conocidas o terceros que estén solicitando este tipo de información", comunicaron.

Resaltaron que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y VacúnateRD no se hacen responsables de los daños en que pueda incurrir cualquier ciudadano que responda a este tipo de solicitud por parte de personas malintencionadas.