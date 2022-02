Sobre una guerra mundial, el politólogo descartó que el conflicto entre Rusia y Ucrania genere una tercera guerra mundial, y aseguró que lo está ocurriendo es "una guerra civil".

Santo Domingo.- El sociólogo Bernardo Vega manifestó que la sanción económica hacia Rusia anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la cual consiste en castigar a sus bancos y a la acomodada élite, podría provocar el derrocamiento de Putin.

“Esta medida de quitarle el acceso a sus cuentas bancarias a los oligarcas rusos, amigos de Putin, lo que busca es que haya una especie de golpe de estado dentro de Rusia auspiciado por los mismos oligarcas para cambiar a Putin”, expresó en la entrevista central de El Despertador.

Vega consideró que la decisión norteamericana de no intervenir con soldados en este conflicto y solamente apelar por medidas económicas y "quién sabe si van a tomar medidas de bloquear el acceso de las computadoras rusas para que los soldados no puedan entenderse entre sí y las órdenes no lleguen", se le hace difícil a los ucranianos ganar el "pleito".

"El bloqueo económico sí puede crear el golpe de estado", reiteró.

Sobre una guerra mundial, el politólogo descartó que el conflicto entre Rusia y Ucrania genere una tercera guerra mundial, y aseguró que lo está ocurriendo es "una guerra civil" dentro de una zona del mundo donde para los rusos, "Ucrania es el sitio de los grandes escritores, su fuente cultural viene practicante de ahí... en el fondo los ucranianos y los rusos se parecen mucho".