BANI.- De manera extraoficial se encuentra en la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, el sargento del cuerpo del orden que está siendo acusado matar a dos personas y herir a otras dos durante una trifulca que se generó en un colmadón en Boca Canasta en Baní, provincia Peravia.

El sargento mayor Ricardo Encarnación llegó a la dotación policial poco más de las siete de la noche y conducido al Departamento de Investigaciones Criminales.

El abogado del suboficial, Juan Aybar, dijo que su cliente reaccionó a una agresión de varias personas dentro del establecimiento comercial.

Aybar reveló que Encarnación nunca ha tenido un comportamiento agresivo contra nadie, además de tener un hoja de servicio en la institución de manera ejemplar.

El abogado al ser cuestionado sobre porqué su defendido no acudió a la justicia inmediatamente ocurrió el hecho, dijo que ante un hecho de esa naturaleza una persona que no tiene experiencia en ese tipo de conflictos, no va a tener la disposición inmediata, porque lo primero por un instinto natural es “qué voy a hacer”, ya que él trabaja aquí (Baní), pero no es oriundo de esta localidad.

Mientras el Ministerio Público permanece profundizando en las investigaciones para elaborar el expediente del caso.

En las próximas horas el sargento mayor policial, Ricardo Encarnación, será puesto a disposición de la justicia para el conocimiento de la medida de coerción dentro del plazo de las 48 horas.

