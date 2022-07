"Por eso es que yo insisto, vamos hacer eso público, porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me hacen esa pregunta".

SANTO DOMINGO.- Se están haciendo auditorías en el sector eléctrico, manifestó este lunes el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez Sánchez.

Al ser cuestionado que si en las Edes se están haciendo las auditorías, solo se limitó a responder que "en el sector eléctrico".

"Por eso es que yo insisto, vamos hacer eso público, porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me hacen esa pregunta, ahí no hay riesgo, ahí no hay riesgo", sostuvo Ramírez Sánchez.

Auditoria a Punta Catalina

Dijo que ya iniciaron el trabajo y están en la etapa de planificación, "me aparece que el equipo entraba hoy a Punta Catalina, somos una profesión que somos multidisciplinaria".

Colegio de Abogados:

Sobre el Colegio de Abogados, Ramírez Sánchez dijo que han agotado los procesos y han declarado en desacato, "porque no han querido entender que la ley lo establece, que ni siquiera la ley de nosotros, es la propia ley del Colegio que establece que la auditoria de ellos lo va hacer la propia Cámara de Cuentas".

"A nosotros nos no pueden trazar pautas, entonces que hemos hecho, hemos recibido, hemos requerido el auxilio de la fuerzas públicas como esta establecido para entonces nosotros poder entrar".