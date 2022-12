Agregó que hoy todo el que es sensible, el que lucha por los derechos humanos, no está conteste, "aunque hay una parte de la población que está de acuerdo con la mano dura, nosotros no, estamos abogando porque siga la reforma policial".

SANTO DOMINGO.- Es propio de la naturaleza humana desde el punto de vista emocional, estar de acuerdo con las muertes de delincuentes a manos de agentes policiales en supuestos intercambios de disparos.

Para el Sociólogo Cándido Mercedes, es propio de la naturaleza humana reaccionar de esa manera, "¿por qué?, porque tú tienes miedo, pánico, tú estás nervioso, las mujeres casi son luchadoras libre con las carteras, la gente tiene lo que se llama motorofobia".

Dijo que se ha demostrado que los aparatos coercitivos del Estado matando jóvenes, el problema de la delincuencia y de la criminalidad no va a disminuir.

"Porque entre periodo 2005-2012 que fue la tasa de homicidio más alta de República Dominicana llegando a 2,500 a tasa de 25 por ciento de homicidio, donde de esa tasa de homicidio la policía tenía entre un 15 o 20% de los homicidios que ocurría era producido por la Policía Nacional o por los aparatos coercitivos el Estado", comentó.

Agregó que hoy todo el que es sensible, el que lucha por los derechos humanos, no está conteste, "aunque hay una parte de la población que está de acuerdo con la mano dura, nosotros no, estamos abogando porque siga la reforma policial".

Sostuvo que todo luce que se está tomando en serio la reforma, pero es un proceso que dura 10 o 15 años.

"La policía sigue siendo parte del problema, pero nos no podemos cansar, la Policía en menos de dos años ha recibido dos aumentos salariales".

Reforma educativa

Al ser cuestionado qué piensa sobre la encuesta que hizo Word Visión, que solamente uno de cada tres niños entre entre 8 y 9 años, donde solamente uno de cada tres entienden lo que leen, dijo que la reforma educativa está fosilizada, anquilosada, "yo si pienso que la educación de hoy no necesariamente está peor que antes".

"No ha sido acompañada con los niveles de inversión que se ha producido que es un 4 por ciento, por ahí hay personajes que dicen no más inversión, el promedio de América Latina es 5 por ciento, acuérdese que el 4 por ciento de República Dominicana se vino a comenzar aplicar en el 2013, 16 años después de ser aprobada, hay que empujar, lo que tenemos que hacer es que la educación no sea politizada, entonces tampoco, que sean los actores políticos que la dirijan", comunicó.

Dijo que si la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se hubiese llevado como establece, otra República Dominicana tendríamos, estuviéramos casi en el desarrollo, porque ahí dice como indicadores que deberíamos tener, incluso en educación, salud.

"Hay una crisis en República Dominicana, un desbalance y desnivel muy grande entre normativas establecidas por esos mismos actores políticos, la cultura política. Somos el país con mayor fraude social de América Latina según Latinobarómetro, que es como una sociedad en su inmersa mayoría buscan lo que se llama los atajos, la manera de no cumplir con las reglas y normas establecidas".

Así mismo destacó a que pesar del enorme crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 55 años, tenemos tres sociedades distintas, el 46 por ciento de los dominicanos no tienen agua y más de un 12 por ciento hacen sus necesidades en letrina, y que un 5 por ciento a cielo abierto, "para eso se necesita reformas estructurales, para que no haya tanta gente excluida de ese proceso económico".