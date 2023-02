Hasta el momento no se conoce la identidad ni el paradero del agresor, quien abandonó la escena tras cometer el hecho.

SANTO DOMINGO.- El padre de la joven Georgina Musa que resultó herida en la cabeza luego de que un limpiavidrios le lanzara una piedra al cristal de su vehículo porque esta no tenía monedas para pagarle por un servicio no requerido, dijo que no tomará acción contra el atacante, porque confía en la justicia divina.

“Doy gracias a Dios porque ella está viva. No iré a ninguna fiscalía, ni tomaré ninguna acción personal contra el susodicho elemento. Se lo dejaré a Dios, y esto no significa miedo”, sostuvo el progenitor de la agredida, de acuerdo a un comunicado enviado a Noticias SIN.

Indicó que no continuarán transitando por la misma ruta donde ocurrió el hecho, en la calle Olof Palme, esquina Núñez de Cáceres del Distrito Nacional.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a tomar carta en el asunto. “Los que vivimos en RD sabemos cómo son las cosas. Si les pido de corazón a las autoridades que se pongan realmente en tratar de proteger a la ciudadanía con estos delincuentes que andan en cada esquina de Santo Domingo. Que esto sirva para algo”, sentenció.

Hasta el momento no se conoce el paradero del agresor, quien abandonó la escena tras cometer el hecho y solo ha sido identificado como“4 dedos”.