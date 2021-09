Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas, garantizó sin embargo el abastecimiento de productos en la economía dominicana.

SANTO DOMINGO.- Los efectos de la pandemia en el transporte marítimo afectarán la llegada de furgones al país con artículos para la temporada navideña, aunque esto no afectará las importaciones que tiene prevista la Dirección General de Aduanas para este año, según afirmó su director.

Teddy Heinsen, quien preside la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), dijo que generalmente para esta fecha ya los importadores tienen embarcados los productos, pero que son limitadas las capacidades de transporte desde China por lo que puede que una parte de esos furgones no lleguen a tiempo.

Agregó que el precio del flete es muy alto, lo que afectaría el precio final del costo. "Estos artículos no se están comprando en China y posiblemente en otro país donde el flete no impacte el precio final. Van a existir retrasos, pero no se sabe en qué cantidad en este momento", dijo.

"Estamos completamente seguros de que la economía dominicana estará bien abastecida, que cumpliremos con nuestra meta recaudatoria y que el mercado mundial encontrará la manera de regularse a sí mismo”, dijo Sanz Lovatón.