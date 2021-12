Rojas Gómez dijo que esto no ha permitido que se inicie la discusión del presupuesto para el año 2022, manifestó no saber “cuál es el rumbo de este gobierno”.

SANTO DOMINGO.- “En este gobierno uno no sabe qué hacer, ni que pensar, distribuyendo todas las semanas miles y cientos y cientos de millones de pesos y todavía hoy acaba de llegar algo que no le quiere llamar ni presupuesto complementario, no tiene definición”, así se expresó el senador Bautista Rojas Gómez en torno al presupuesto complementario del año 2021.

Se quejó de que no solo es el problema con la partida presupuestaria del sector salud, que actualmente está afectando tanto a la población, sino también la seguridad ciudadana, darle confianza a la población.

“La institución encargada de perseguir el delito la Procuraduría General de la República, tiene un descenso de la partida presupuestaria, lo cierto es que no sabe cuál es rumbo”, reiteró el legislador.