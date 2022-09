Taveras Guzmán expresó que no tiene conocimiento de esa licitación y que las informaciones que tiene a mano han llegado de parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que suspendió el proceso por encontrar vicios e irregularidades.

SANTO DOMINGO.- El senador y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán advirtió este martes que someterá a quienes estén difundiendo que él está detrás de una supuesta trama para eliminar la adjudicación, al tiempo que negó que boicotee una licitación sobre libros digitales para el Ministerio de Educación .

“Yo lamento mucho las alusiones que me han hecho sin yo saber nada de eso, pero son peligrosas y difamantes, y yo le anuncio al país que mañana vamos a estar demandando a las personas que se han hecho de una supuesta trama en la licitación de libros digitales del Ministerio de Educación, yo de eso no sé nada, solo sé lo que Compras y Contrataciones ha estado publicando y de lo que lo están acusando”, indicó Taveras.

Taveras negó que actualmente esté supliendo al Estado dominicano y que cuando llegó a la senaduría, procedió cancelar su registro de proveedor de sus dos empresas.

Indicó que duró cerca de 30 años supliendo al Estado dominicano hasta el 2018, cuando el gobierno del expresidente de la República Danilo Medina le canceló los contratos para suplir materiales educativos y libros escolares para evitar futuros conflictos de intereses.

“Yo duré alrededor de 29 o 30 años supliendo materiales educativos y libros escolares con casas editoriales extranjeras que yo representaba, pero desde el 2018 ni este que le habla, ni mi familia, le suplimos libros al Estado dominicano. La última vez que le suplimos al Estado, con toda nuestra garantía de derecho, el gobierno de Danilo Medina suspendió los contratos y después más nunca”, expresó Taveras.

El legislador dice que hay una especie de “cacería” contra quienes llevan a cabo una lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, pero que nadie lo va a “callar” ni evitar que él procure un “país decente”.

Taveras dijo desconocer quienes están detrás de Avelino Stanley y Juan Colón, quienes lo han acusado de estar detrás de la trama que provocó la cancelación de la licitación para suplir de libros digitales al Ministerio de Educación.

“Realmente yo sé que el país vive en un momento histórico donde todos los que llevamos la lucha contra la corrupción y la impunidad se nos quiere desacreditar, yo no sé quién o quiénes están detrás de esos señores, de Avelino Stanley y Juán Colón, que les puedo decir que eran mis amigos, ya no lo son, lo que pasa es que parece que lo que hay detrás es muy grande, pero no me quiero meter en eso”, dijo el congresista.