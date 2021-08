Entre los puntos que “se le pasaron” a los diputados mencionó lo relativo a los miembros de la comunidad LGBTIQ+ en el artículo 187.

SANTO DOMINGO.- El senador perremeista Antonio Taveras aseguró hoy que el proyecto de Código Penal llegó al Senado con falencias que deben ser corregidas previo a su aprobación y que esto podría lograrse en unos 20 días si les permiten trabajar.

Entre los puntos que “se le pasaron” a los diputados mencionó lo relativo a los miembros de la comunidad LGBTIQ+ en el artículo 187.

“En todo el mundo sabemos que hay gente de orientación sexual diferente al hombre, a la mujer, usted en términos personales no es de esa forma, pero son ciudadanos y seres humanos y por lo tanto tienen derechos igual que nosotros”, dijo.

El legislador agregó que de ceder a las presiones y aprobarlo sin el estudio debido estarían haciendo un daño al país.

“Se le haría un gran daño a este país aprobando un Código que discrimine a minorías. Se le haría un daño grave a este país si usted pone jurisdicción especial para que los militares sean juzgados en jurisdicción militar, no puede ser. Se le haría un gran daño si usted no define qué es corrupción administrativa. Se le haría un gran daño a este país si alguna de las penas que hay para algunos delitos son tan leves. Se le haría un daño a este país si por ejemplo autores intelectuales de un hecho material punible quedan fuera de la sanción. Sería grave daño también que en un código se use lenguaje discriminatorio”, detalló.

A esto agregó que no es cierto que de no aprobarse antes del 16 de agosto la pieza perimiría.

“No veo la prisa, no veo el engaño, no veo por qué se lleva a la opinión pública de que el Código va a perimir y va a durar 20 años más”, criticó.