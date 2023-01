Resaltó que “San Pedro de Macorís cuenta con más de 165 mil afiliados, de los cuales más de 45 mil pertenecen al Régimen Contributivo y 116 mil al Régimen Subsidiado y aproximadamente 3,600 pertenecen al plan de Pensionados y Jubilados”.

SAN PEDRO DE MACORÍS.- El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), dejó inaugurada una nueva y amplia oficina en la Provincia de San Pedro de Macorís, actividad que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona, diversas autoridades de esta ciudad, allegados y miembros de la prensa.

El doctor Santiago Hazim, director ejecutivo de SeNaSa, en sus palabras de bienvenida dijo que “Como director de SeNaSa, institución pensada para velar por la salud del pueblo dominicano, me provoca gran satisfacción poder ser parte del crecimiento que estamos teniendo y que seguiremos teniendo no solo desde el punto de vista del aumento de la cartera de afiliados, ya que no solo se trata de adicionar personas, sino del crecimiento a nivel de servicios, de la cobertura, de los prestadores y de esa calidad humana que caracteriza a nuestros colaboradores.”.

Resaltó que “San Pedro de Macorís cuenta con más de 165 mil afiliados, de los cuales más de 45 mil pertenecen al Régimen Contributivo y 116 mil al Régimen Subsidiado y aproximadamente 3,600 pertenecen al plan de Pensionados y Jubilados”.

En cuanto a los programas de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que, en el programa para adultos mayores “SeNaSa Cuida de ti”, el Programa de Evaluación Nutricional del Adulto Mayor y en Nutrisalud, la cantidad de beneficiados asciende a más de 13 mil afiliados.

Esta nueva oficina está ubicada en la Calle General Duvergé no.196, Villa Velásquez, San Pedro de Macorís.

Datos e inversión

En la Provincia de San Pedro de Macorís en el Régimen Contributivo, desde el 2021 hasta la fecha SeNaSa ha autorizado más de 11,500 hospitalizaciones; 180 mil servicios ambulatorios que incluyen estudios diagnósticos y laboratorios; más de 231,600 consultas y más de 11,500 cirugías.

En el Régimen Subsidiado, se han realizado más de 5,900 autorizaciones en hospitalizaciones; más de 363 mil servicios ambulatorios que incluyen estudios diagnósticos y laboratorios; más de 167 mil consultas y aproximadamente 5,900 cirugías.

Para los pensionados y jubilados la cantidad de autorizaciones ha sido de 792, con más de 16,300 servicios ambulatorios; 15,242 consultas y 792 cirugías.

En total, la inversión en todos estos procedimientos asciende aproximadamente 1 billón 386 mil pesos, desde el año 2021 hasta la fecha.

Ademas, San Pedro tiene a disposición dentro de la cobertura 5 Centros de Atención Primaria, 7 clínicas privadas, 7 hospitales, 6 laboratorios, 2 centros oftalmológicos, 1 clínica de rehabilitación, 5 centros especializados, entre otros.