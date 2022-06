En cuanto a la cuarta dosis, el doctor cree que la mejor opción es aprovechar la vacuna Pfizer, debido a que puede disminuir la adquisición del virus, pero sobre todo hospitalización.

SANTO DOMINGO.- Tras el impacto de la sexta ola del covid-19 en el país, el infectólogo Miguel Núñez indicó que la infectividad va a ser mayor, pero el impacto será menor que en casos anteriores.

Nuñez explicó que la letalidad de ómicron es menor que delta, y que recientemente Estados Unidos publicó que el número de muertes con esa variante comparado con delta ha sido un 80 por ciento menor y en hospitalizaciones un 40 por ciento.

"Se debe por múltiples razones, una hay mayor cantidad de personas vacunadas, y lo que no están vacunados hay muchos que le dio el virus, y en ese sentido tiene inmunidad también. De por si el virus ómicron a pesar de su alta infectividad es menos agresivo y menos letal, el problema de ómicron es que crea mucha difusión social, porque cada vez que entra en contacto con alguien hay que separar a esa persona por cinco días y deja de trabajar".

Tras las nuevas medidas que está tomando una ciudad de China de volver a la cuarentena, el doctor manifestó que no cree que el país vuelva a encerrarse, "creo que si optan por medidas sería el uso de la mascarilla, "para nosotros volver a un estado de confinamiento tenemos que estar en un estado peor que hasta del principio".

Debido a que millones de vacunas están a punto de vencer, al doctor se le cuestionó que quién es el culpable, si el Gobierno que compró suma millonaria, o las personas que no quieren inocularse.

"No creo que sea el gobierno, el gobierno siempre tiene que apuntar a la máxima meta posible para lograr, pero no estamos en un gobierno totalitario donde puede obligar a la población a ponerse la vacuna, lo que ha habido es una población demasiada pegada a las redes sociales escuchando voces no autorizadas que la llevaron a no acudir a vacunarse", expresó.