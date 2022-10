"Esa Punta Catalina se sabía que no se podía construir, donde está colocada un tsunami se la lleva la planta, eso sin contar con todos los problemas de contaminación".

SANTO DOMINGO.- Para el economista Luis Vargas, si el equipo de Energía y Minas renuncia de manera inmediata, le haría un gran favor al país, alegando que no estamos teniendo una solución, debido a que se han tomado préstamos de ciento de millones de dólares "y ni siquiera han sido capaces de comprar contadores".

Entrevistado en El Despertador, a Vargas se le cuestionó sobre porqué el presidente no "remenea la mata" si es así que en esta gestión bajo el mando de Antonio Almonte no se están dando resultados, dijo que ya eso es una decisión de él que la respeta, pero que el equipo que está hace tiempo que debió ser barrido, "porque no cumplió en asuntos tan elementales como es la compra de los contadores, no dieron la talla".

Agregó que tenemos un sistema legal que no es efectivo... "aquí hay que descentralizar que usted pueda quejarse, no solamente ante la compañía, porque eso de Pro Consumidor no sirve".

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del ministro de Haciendas Jochi Vicente, que consideró que es insostenible el precio actual de la tarifa eléctrica pero entiende que no es el momento para un reajuste tarifario contemplado en el asunto del pacto eléctrico, contestó "estamos siempre al día tomando una decisión, y así no vamos a llegar nunca en este país a ningún lado que valga la pena... esa Punta Catalina se sabía que no se podía construir, donde está colocada con un tsunami se la lleva la planta, eso sin contar con todos los problemas de contaminación".