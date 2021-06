La directora de Comunicaciones del Gobierno, Milagros Germán, informó que la semana que viene se realizará una rueda de prensa desde el Palacio Nacional para informar a toda la población sobre la estrategia del Gabinete de Salud con respecto a la tercera dosis.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-"Si con dos dosis la inmunidad está, yo particularmente esperaría de 5 a 6 meses para poner una tercera dosis, estudiando la conducta y comportamiento", consideró el doctor Cruz Jiminián acerca de la tercera dosis que las autoridades aplicarán de refuerzo por las variantes de COVID-19, principalmente la "Delta", que es definida por la OMS de alto riesgo debido a su alta transmisibilidad y mayor riesgo de hospitalización.

"Mi inmunidad yo me la hice en septiembre del año pasado, que las vacunas no habían salido y estaba en 102, estaba alta, pero luego en diciembre ya había bajado a 75, en febrero me puse la primera dosis, se disparó a 400 la inmunidad, en abril me puse la segunda dosis y me hice el análisis en junio y se disparó a 5,000, lo cual indica que si funciona las vacunas", explicó el galeno al referirse de su experiencia luego de contrajo el virus el abril de 2020.

La directora de Comunicaciones del Gobierno, Milagros Germán, informó que la semana que viene se realizará una rueda de prensa desde el Palacio Nacional para informar a toda la población sobre la estrategia del Gabinete de Salud con respecto a la tercera dosis.

La vicepresidente y coordinadora delGabinete de Salud, Raquel Peña, afirmó que la tercera vacuna debe ser colocada de una farmacéutica diferente a las dos primeras.