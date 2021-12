Explicó que a lo interno de las Fuerzas Armadas hay un procedimiento que si un general o coronel es sometido a la justicia debe ser inmediatamente apartado de su investidura como militar.

Santo Domingo.- El ex ministro de Defensa Sigfrido Pared Pérez, dijo este miércoles que le preocupa el procedimiento que se sigue con los militares que son investigados por su presunta vinculación en actos de corrupción, ya que estos debieron ser suspendidos en funciones antes de ser judicializados para de esa manera desligar a la institución a la que pertenece de los hechos que se le imputan.

“La vida entera en RD nunca vi el caso de un general, teniente, coronel, capitán, etc, que se haya sometido a la justicia y no se suspendiera, eso me ha extrañado que no se ha hecho. Lo más sano es suspenderlo en funciones para que pueda enfrentar la justicia sin afectar a la institución”, sostuvo.

Al participar en la entrevista central de El Despertador, explicó además que aunque no es la primera vez que se someten a la justicia miembros activos de las Fuerzas Armadas, lamentó que militares de alto rango sean señalados por su presunta participación en actos de corrupción, como los que son investigados en el caso Coral y Coral 5G.

Dijo estar confiado en que la justicia pueda decidir en cuanto se conozca el juicio de fondo y pueda emitir una sentencia objetiva.

“Porque una de las cosas que me apena es que salen muchas informaciones en la prensa que hay que cogerlas con pinzas porque pueden haber situaciones de violaciones y otras de bulla…Aspiro a que la justicia al fin y al cabo pueda decidir y emitir sentencia condenatoria o absolutoria, porque el que es responsable en un hecho punible debe pagar las consecuencias”, apuntó el también ex director del DNI.

Asimismo, favoreció la creación de una corte militar donde los uniformados que cometan actos, no ligados a la corrupción sino más bien ligado a sus funciones como policías o militares, puedan ser juzgados por sus acciones.

