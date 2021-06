SANTO DOMINGO.-Sigfrido Pared Pérez, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), negó este martes que haya declarado que hay periodistas facilitaban datos sobre situaciones de interés para el Gobierno.

"Parece que hubo un mal entendido con esa situación, lo que dije ayer fue, en el DNI no tiene porque descalificar cualquier tipo de información y no importa la profesión que sea, sea abogado, sea médico, agropecuario o periodistas, no importa de donde venga, una información es importante", dijo.

Al ser cuestionado si es cierto que hay periodistas que se le sigue sus conversaciones y que los mantienen vigilados, Pared Pérez sostuvo que en su caso, mientras estaba en el DNI, ningún miembro de la prensa le fue pinchado su teléfono, ni apresado, ni llamado a la entidad.