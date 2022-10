Luego de la tragedia donde dos personas perdieron la vida y en un momento de tensión donde en las últimas semanas cientos de personas exigen la devolución de su dinero, el llamado Fenómeno de las Finanzas acudió a la Policía Nacional a realizar la denuncia.

Santo Domingo.- Tras el accidente donde fallecieron la madrastra de William García alias “Mantequilla”, su chofer y resultó herido su padre, el llamado Fenómeno de las Finanzas se presentó este miércoles al Palacio de la Policía Nacional a pedir que el hecho sea investigado, donde denunció que se trató de una supuesta persecución.

Luego de la tragedia donde dos personas perdieron la vida y en un momento de tensión donde en las últimas semanas cientos de personas exigen la devolución de su dinero, el llamado Fenómeno de las Finanzas acudió a la Policía Nacional a realizar la denuncia.

Al presentarse a la sede policial acompañado de sus abogados, expresó que está siendo sometido a presión de varios sectores y que su familia ha recibido amenazas hasta de secuestro.

“Lo tenían acorralados y por eso mi primo perdió el control venía un tal Argenis y venían persiguiéndolo, ellos venían en motocicletas y vehículo y por eso se estalló con el palo de luz” expresó Wilkin García,

Previo a que el cuerpo de Dulce María Romero de 52 años, descansara en su morada final, un hermano de Wilkin Peguero, defendió a Mantequilla y en nombre de la familia garantizó que a todos los inversionistas se les devolverá su dinero.

“Miren donde se acaba todo. La gente no somos nada. Tengan un poco de paciencia con mi hermano no es un ladrón vino con el objetivo de ayudar no es un estafador ni ladrón vino hacer el bien, algunos me están dando la espalda, mí hermano no es un estafador y con la ayuda de Dios mi hermano va a quedar bien” añadió el hermano de Mantequilla.

“Estamos consternado con esta tragedia que ha sucedido, ha sido algo demasiado inesperado y esperamos que las aguas vuelvan a coger su nivel” dijo el alcalde Isidro Mieses.

Las autoridades manifestaron que investigarán la denuncia para determinar si realmente actuaron manos criminales.