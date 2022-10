El presidente de la minera Gold Quest expresó que más del 70% de los habitantes de San Juan apoya sea haga una evaluación de impacto ambiental del proyecto.

SANTO DOMINGO.- Para el presidente de la minera Gold Quest, Luís Santana, el senador Félix Bautista está haciendo su trabajo como representante de la provincia de San Juan de la Maguana al someter un proyecto de ley que busca eliminar la explotación en la zona.

No obstante, entiende que la minera Gold Quest merece la oportunidad que se realicen estudios de impactos ambientales para determinar la factibilidad de la minería en la región sur.

“El senador Félix Bautista está haciendo su trabajo como legislador y representante de San Juan, pero nos merecemos la oportunidad de que se realicen los estudios de impacto ambiental”, expresó Santana.

El presidente de la Gold Quest dijo no entender como hacen una objeción a algo que no conocemos, “las conversaciones tenemos que hacerla en base a información, en base a hechos no a percepción o a sentimiento”.

Santana expresó que más del 70% de los habitantes de San Juan apoya sea haga una evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Precisó que en San Juan favorecen que se pasé a la siguiente etapa y garantizó que la producción agrícola de la zona no se verá afectada, ya que el estudio no tendrá un impacto superficial.

Informó que no se busca impactar el uso del agua en los ríos y, que, la minería tendrá un impacto directo en mejorar las condiciones de desarrollo humano de las personas en las que mencionó los casos de Cotuí y Bonao.

Los beneficios

El representante de la minera indicó que un total de 465 millones serán de beneficio para el Estado, de estos 100 millones irán apoyo de plan de desarrollo en San Juan, mientras, que la empresa recibirá 350 millones de dólares.

Aclaró que los proyectos mineros tienen la posibilidad de crecer luego de iniciada las operaciones y, que los recursos de una posible incrementación no están cuantificados.

Resaltó que los estudios de impacto ambiental son amigables y no afectan el medio ambiente y, que existen diferentes modelos de investigación minera.

Gold Quest, es una empresa minera pública que cotiza en el mercado de valores de Toronto, con inversionistas canadienses, norteamericanos y suizos.

De acuerdo a la ley dominicana, para que los proyectos mineros puedan desarrollarse, se deben agotar varias etapas que son, exploración, estudios de factibilidad económica, estudios ambientales y sociales, para luego, basados en esas evidencias, conceder el permiso de desarrollo del proyecto.

Actualmente GoldQuest se encuentra a la espera de la aprobación de los estudios de impacto ambiental y social, que es lo que les permitirá conocer la viabilidad del proyecto.