SANTO DOMINGO.- Para el presidente de la Asociación de Colegios Privados, Jorge Luis Peláez, es inconstitucional trazar pautas a una institución privada de lo que puede o no cobrar en los colegios.

Peláez se refirió en esos términos al ser cuestionado sobre porqué los padres se tienen que ver obligados a pagar la reinscripción si los niños incluso se quedan en el mismo centro.

Explicó que otros aspecto es que no es el costo de la inscripción en si, que el año escolar tiene un costo anual, entonces las instituciones privadas dividen el costo anual en varias partidas, en el cual se ponen de acuerdo con los padres sobre plan de pago, o la forma en que tu vas a contratar el servicio de la educación por un año.

Dijo que hay una percepción errada, cuando escucha que dicen que los colegios no trabajan por un año, debido a que que sus costos son anuales, que pagan 13 meses a los profesores, seguridad social, impuestos y energía eléctrica.

"Pagamos todos los servicios por 12 meses, a nosotros nos no suspenden la energía eléctrica y a nosotros nos no dicen, ustedes ni están dando clases no paguen, por lo general inclusive las instituciones educativas privadas tienen contratadas potencias, es decir que tenemos que pagar un monto en la factura eléctrica, usemos o no la energía eléctrica", resaltó.

Sostuvo que el servicio en la educación que brindan de manera privada, es por el año escolar, "tú lo contratas, porque es un contrato de servicio que haces con la institución en momento de tu matricular... pero nada te obliga a ti como usuario del sistema a tu permanecer en esa institución educativa, tienes la libertad de moverte a otro lado".

"Ni hay manera de que nosotros como institución podamos tener la garantía de que porqué 100 padres digan que van a volver vuelva, porque dentro de esos pueden haber circunstancias ajenas a lo que ellos puedan manejar, puede ser de salud, de que se van a mudar del área, puede ser por razones económicas".

Aseguró que los colegios que tratan de dar una cierta calidad educativa, y que por eso tienen limitaciones de cupos.

Al ser cuestionado de que la educación es un bien público, no puede ser tratado como un negocio, dijo es un poquito complicado, y que saluda la iniciativa del legislador Héctor Acosta que sometió el proyecto de ley donde se eliminaría el pago de reinscripción,"pero muchas veces ellos dentro de su desenvolvimiento político tratan de escuchar situaciones y no se van al fondo y aveces vienen con soluciones que no son reales".

Se le preguntó que si es por política que los legisladores actúan así, dijo que si.

¿Por qué subieron la mensualidad?

Peláez respondió que "vamos a caer siempre en lo mismo, el problema es que todo sube, nosotros tenemos que aumentar los salarios de los profesores".

Dijo que el aumento lo determinan poniéndose de acuerdo con las asociaciones de padres y reiteró es opcional que tu pertenezca a la institución, si no es conveniente para tu bolsillo.