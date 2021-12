En tanto, que el secretario general del partido de la liberación Dominicana, Charlie Mariotti, dijo también que fue poco el dinero devuelto al ser entrevistado en el programa El Despertador.

SANTO DOMINGO.- Para la sociedad civil y miembros del PLD fue muy poco el dinero que supuestamente devolvió al Estado el ex director de la OISOE e imputado en la Operación Antipulpo, Francisco Pagán, tras haber admitido las acusaciones que hace el Ministerio Público en su contra, según el órgano acusador.

Esos 10 millones de que supuestamente devolvió Francisco Pagán al Estado no son ni la cuarta parte de lo que alegadamente sustrajo de la OISOE durante su gestión, de acuerdo con la vocera de Participación Ciudadana, Leydi Blanco.

Agregó además que el ex presidente de la República, Danilo Medina, debe ser investigado, al indicar que es imposible que no tuviera conocimiento de los supuestos actos que hacía su hermano Alexis Medina, señalado como el principal imputado en el caso Pulpo, y otras dos hermanas.

En tanto, que el secretario general del partido de la liberación Dominicana, Charlie Mariotti, dijo también que fue poco el dinero devuelto al ser entrevistado en el programa El Despertador.

Asimismo, manifestó que con el pasar de los años, el Ministerio Público se dará cuenta que con señalar a ex funcionarios del partido morado, incluyendo al ex presidente Medina y tres de sus hermanos, no fue la mejor manera de enfrentar la corrupción.

Según el órgano acusador el exfuncionario dijo que usó los 10 millones de pesos como pago inicial para la adquisición de un apartamento en el sector La Esperilla del Distrito Nacional, debido a que se encontraba en quiebra porque varias inversiones que había realizado no salieron como la había planificado.

La acusación formal de la operación Antipulpo también agrega que el alegado enriquecimiento ilícito de Alexis Medina tienen que ver con acciones y omisiones de su hermano y entonces presidente de la República, Danilo Medina.

Los miembros de la sociedad civil no descartan que como en otros casos, haya otra operación que se derive de la Antipulpo, por las nuevas personas que se mencionan en la acusación formal del caso.