La joven de 16 años habría admitido que su madre la golpea cuando ella se porta mal.

SANTO DOMINGO.- Episodios de mucha violencia intrafamiliar son narrados por la adolescente que supuestamente fue abusada por el cantante urbano Rochy RD, de acuerdo con lo que se puede leer en la solicitud de medida de coerción.

"Yo me porto mal, ella me alza la voz, yo le alzo la vos y nos vamos a la trompa", reza la información del relato de la menor cuando habla de su madre.

Es debido a esos golpes que quiere que madre vaya presa, ella se quiere ir para donde su abuela y que sus hermanas de 10 y 13 años las lleven para Conani.

¿Qué cosas hace tu mamá? le cuestionan a lo que responde que "solamente le da golpes. Ayer yo dije que me iba a cortar las venas y ella me dijo que ven ayudarte", narró.

Según el relato de la menor, lo único que le gusta de la mujer que le dio la vida es que trabaja mucho.

Dijo que en el día su madre trabaja en un restaurante y en su tiempo libre también trabaja haciendo Uber, más allá "no le gusta nada de su madre".

"No me gustan muchas cosas de ella porque cada vez que ella me da golpes y yo le digo que me quiero matar ella dice ven que te voy ayudar a matarte y me busca el cuchillo, yo me voy huyendo porque no voy a dejar que me mate y menos delante de mis hermanas", continúo su relato.

A este crudo testimonio agregó que un día le dio con una bocina por la espalda.