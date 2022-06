La iniciativa la cual está en manos de una comisión integrada por congresistas que en su mayoría pertenecen al partido oficialista, ahora deberán de esperar el informe de un equipo técnico para continuar con el estudio de la pieza.

SANTO DOMINGO.- Solo el diputado por el partido Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez, co-proponente del proyecto de resolución que busca interpelar al mayor general Eduardo Alberto Then, tiene preparada 56 preguntas al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, con el objetivo que responda ante las muertes de al menos tres jóvenes luego de permanecer detenidos en cuarteles policiales.

"Yo soy de lo firmante de esa resolución de interrelación al director de la Policía, y obviamente en la Comisión de Interior y Policía que la dirige Carlos Sánchez tienen 15 diputados y 8 son del PRM, y yo le he dicho pero la democracia es que si ustedes son 8 voten contrario a eso, se hace un informe rechazando la interpelación y se va al pleno, pero ellos no hacen ni una, ni otra, le están dando larga a eso", expresó.

Agregó que les dijo a los demás diputados, "vamos a decirle que no venga al pleno que venga aquí a la Comisión de Interior y Policía, que nosotros vamos a ir porque le tenemos 56 preguntas".

Aseguró que no es reforma que necesita la institución del orden, que si no se rompe la estructura mafiosa dentro de la Policía no se resolverá nada.

"En la policía tu entras y hay una conducta aprendida. Aquí ningún joven en los barrios de la capital actúa con la delincuencia si no tienen una protección de la misma policía. Los delincuentes por un tema cultural se van especializando".