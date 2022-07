La diseñadora y CEO de la marca DREAMER, sorprenderá a los visitantes de la próxima edición de Colombiamoda 2022, del 26 al 28 de julio.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La diseñadora Julieth Valdés radicada en Miami, (FL) llegó a contagiar la sazón, sabor y el glamour colombiano que tienen en particular sus novedosos diseños de jeans. La prenda que ha logrado resistir seis generaciones sin sufrir casi cambios y sin perder su esencia.

La diseñadora y CEO de la marca DREAMER, sorprenderá a los visitantes de la próxima edición de Colombiamoda 2022, del 26 al 28 de julio, con los innovadores diseños en denim que han logrado conquistar al país pionero en la historia del jean, los Estados Unidos.

Una prenda que ha vestido a trabajadores, a ricos y a pobres, a rebeldes, a estrellas del cine, a modernos y a clásicos, a jóvenes y a mayores. Nadie se ha resistido a ellos y el público sigue hoy día sucumbiendo a su extraño y eterno encanto.

Según la diseñadora colombiana, Julieht Valdés “Estar aquí en este país pujante, traer mis diseños y aprender de este gran mercado ha sido mi mayor motivación.Tengo una oferta de valor en mis diseños que se resaltan por su horma, versatilidad, confort y calidad de los materiales, vine para quedarme porque cuando se habla de jeans sería un error garrafal obviar a los Estados Unidos”.

La historia del denim no está exenta de polémica, es normal, pues cuando algo tiene un éxito de tal magnitud no sobran pretendientes para adjudicarse el origen. En este caso americanos, franceses e italianos se disputan el mérito. Allá por 1853, en plena fiebre del oro y con la construcción del ferrocarril en América del Norte había una gran necesidad de prendas de vestir resistentes. América era un país próspero y efervescente donde estaba todo por hacer y granjeros, mineros, ganaderos, trabajadores del ferrocarril, etc. necesitaban ropa que resistiera el uso intenso a diario.

https://www.instagram.com/juliehtvaldes/

“Hay demasiadas bondades para estar acá, en los Estados Unidos, se tiene una inversión segura y sigue siendo la plataforma perfecta para quien como yo tengo un sueño de ser reconocida a nivel internacional”, añadió la diseñadora.

Estados unidos se asemeja al jean como la moda se asemeja a Milán. Además hay una tendencia muy marcada entre los americanos en incluir dentro de sus opciones moda latina.

Una de las principales inspiraciones para la diseñadora colombiana, Julieht Valdés, es Carolina Herrera que aunque se ha dedicado a otro tipo de público, la moda ha dado giro a lo casual y utilitario que es lo que se ha enfocado para llegar a aportar a los futuros compradores.

DREAMER participará por primera vez en Colombiamoda 2002, en el stand BLO40 del Pabellón Blanco, un espacio exclusivo para los nuevos modelos de negocios en donde se darán cita las marcas más importantes de Colombia y otros países de Latinoamérica y el mundo, como Estados Unidos, Italia, México, Perú, Turquía, con el fin principal de vender sus franquicias.

En esta versión, el encuentro de negocios contará con más de 10.000 compradores nacionales e internacionales, participarán más de 60 inversionistas nacionales e internacionales, además de 400 marcas latinoamericanas de la importancia de Spirito, St Even, Chamela, Rifle, Americanino, Ellipse Lingerie, Gef, Punto Blanco, Offcorss y por primera vez, la reconocida marca para mujeres y hombres, Dreamer.

En ese sentido, la diseñadora y CEO, Julieth Valdes, afirmó que su participación en Colombiamoda 2022 y en este pabellón de nuevos negocios, forma parte de los planes de internacionalización de la marca bajo así como el espacio ideal para consolidar la marca en otras ciudades del país a través de modelo de distribución de franquicias, en donde ya tienen 19 tiendas a lo largo del país.

Dreamer, una marca de ropa que logró su crecimiento internacional, gracias a la disciplina de Julieht Valdés, diseñadora y CEO y su esposo, con quien comparte la sociedad de la mencionada marca, participarán en relevantes eventos de moda, tales como Colombiamoda 2022 del 26 al 28 de julio, Magic Las Vegas Apparel del 8 al 10 de agosto y Dallas Market Trade Show en Texas del 23 al 26 de agosto.