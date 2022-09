"Guerra avisada no mata soldado. Lamentablemente, según me explican los abogados, mientras los pagos de la "inversión" se mantengan "al día" o hasta tanto alguien no denuncie que ha sido estafado en el esquema, pareciera que este tipo de actividad no está penada por la ley".

SANTO DOMINGO.- El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, advirtió a la ciudadanía no caer en estafas piramidales ni en fraudes de los llamados “brujos” que prometen multiplicar el dinero de las personas.

“Si le están haciendo una oferta de ‘inversión’ que es demasiada buena para ser verdad, puede escribir esto en piedra: Se trata de una ESTAFA”, resaltó a través de su cuenta de Twitter.

"Guerra avisada no mata soldado. Lamentablemente, según me explican los abogados, mientras los pagos de la "inversión" se mantengan "al día" o hasta tanto alguien no denuncie que ha sido estafado en el esquema, pareciera que este tipo de actividad no está penada por la ley", añadió.

El funcionario dijo que, junto con la Superintendencia del Mercado de Valores, propondrá elaborar un proyecto que tipifique y penalice este tipo de actividad y se pueda actuar de forma preventiva, sin tener que esperar a que ocurra la estafa.

Como ejemplo de los esquemas que prometen multiplicar la inversión, como ocurrió con TelexFree, el superintendente destacó la actividad que un hombre conocido como “Mantequilla” inició en Sabana Grande de Boyá, en Monta Plata, la cual persiste pese a advertencias de que se trata de un esquema piramidal insostenible.

Lamentablemente, bajo el marco legal actual solo podemos limitarnos a:

1) Advertirle, por vía de los medios de comunicación y nuestras iniciativas de educación financiera, que Ud. está tomando una decisión errada, que perderá su dinero y...