SANTO DOMINGO.- Estevienes fue clausurada la repostería Tasty Disk por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, Proconsumidor , este lugar se destacaba por la creación de postres en forma de penes y vulva.

Tasty Disk, un restaurante que en menos de un mes de abrir sus puertas causó furor por la creación y venta de weffles en la Zona Colonia y sensación en las redes sociales: por su manera de presentar sus dulces.

El cierre de este local ha sido luego de haber comprobado la venta de productos con forma de partes íntimas del cuerpo (pene y vagina) y que se permitía la entrada de menores de edad en compañía de un adulto.

Tras realizar una inspección para verificar la denuncia interpuesta por la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR) el 02 de marzo del año en curso respecto a la calidad, inocuidad e higiene en las instalaciones del establecimiento comercial TASTY DIKS DESSERTS.

El organismo dio un plazo de cinco (5) días hábiles otorgado mediante Acta de Inspección No 0668-2022, para que proceda a depositar por ante Instituto un escrito de defensa así como la documentación que estime necesaria para probar que su actuación no infringió los elementos legales que les han sido presentados en el numeral 2 de la presente Resolución y en el cuerpo del Acta de Inspección No 0668-2022.

Asimismo, Pro Consumidor advirtió a TASTY DIKS DESSERTS que dadas las circunstancias y de comprobarse la violación a las disposiciones legales podría ser iniciado en su contra un procedimiento administrativo sancionador por violentar las disposiciones de la Ley No 358-05 en perjuicio de la población consumidora nacional.

La propietaria del peculiar lugar Mayelin Beltré, dedicada a múltiples negocios, teniendo una formación en Economía y Marketing, vio en el país, específicamente en la Zona Colonial, una oportunidad de emprender un negocio con mucho apogeo en ciudades como Madrid, Montreal, Toronto, Puerto Rico y México.

Lugar popularizado por la creación de los postres en forma de penes y vaginas, también servirán waffles de corazón o malteadas con nombres como "Oreo-gasmo" o "Euforia". La mercadería también ofrecía tangas comestibles.