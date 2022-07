Los comerciantes insistieron que la entrada en vigencia del arancel cero no representará ninguna rebaja en los precios de los productos, sino que trata de evitar que haya desabasto.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- Las expectativas de la población sobre la entrada en vigencia de las importaciones con tasa cero detuviera las alzas del pollo, la carne de cerdo y otros alimentos básicos se han visto frustradas y, en algunos casos, los precios siguen en ascenso.

Con frustración e impotencia, clientes y comerciantes del Merca Santo Domingo y del mercado de la Feria Ganadera aseguran que, pese a las importaciones sin aranceles, algunos de esos productos, como el pollo y huevo, han registrado incrementos.

“Ellos no me venderán al precio de ellos, me vendrán al precio que a ellos le convenga, la canasta básica para bajar mejor subirá más”.

El Ministerio de Agricultura detalló que ante el incremento en la demanda de pollo y huevo, que son las proteínas animales más económicas de la dieta nacional, optó por importar desde Bélgica esos productos a fin de garantizar el abasto.

El aceite refinado, Mantequilla y margarina, Leche en polvo, Grasas comestibles, Enlatados, Pastas, Habichuelas, Harina, Pan, Carne de cerdo, Carne de res son otros productos que llegarán al país libres de impuestos.

