Se dejó en estado de fallo la Resolución 02-2021, sobre la aprobación de autorizaciones de uso de suelo para proyectos de alto impacto urbano, emitida por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey el 18 de febrero 2021.

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) celebró este lunes su última audiencia ordinaria del año 2021, en la que declaró en estado de fallo cuatro expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.

El Pleno de jueces del TC, encabezado por Milton Ray Guevara, conoció y decidió los expedientes TC-01-2021-0015; TC-01-2021-0021; TC-01-2021-0022 y TC-01-2021-0023, en la audiencia celebrada de manera virtual.

Fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0015, en el que Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias de la República Dominicana Inc., la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas Inc., la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Inc., la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible, la Asociación Dominicana de Exportadores Inc., la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados, Inc., la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana Inc. y la Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados, Inc. atacaron la Resolución 02-2021, sobre la aprobación de autorizaciones de uso de suelo para proyectos de alto impacto urbano, emitida por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey el 18 de febrero 2021.

Así también se dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0021, incoado por Cirilo de Jesús Guzmán López contra el artículo 425 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, Ley 76-02, de fecha 19 de julio de 2002, modificada por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 2015.

De igual manera, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0022, que tuvo como accionante a la Fundación Transparencia Total por la Democracia, contra el artículo 1 de la Ley 57-96, que modifica las Leyes 21-87 del 1987, 2 del 1978, y 55-89 del 1989, de fecha 6 de diciembre de 1996.

Finalmente, el Pleno de jueces dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0023, en el que la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) atacó los decretos 538-21 y 539-21, emitidos por el Poder Ejecutivo en fecha 3 de septiembre de 2021.

Participaron en esta audiencia los magistrados Rafael Díaz Filpo, y Lino Vásquez Sámuel, primer y segundo sustitutos del presidente, respectivamente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, así como la secretaria del TC, Grace Ventura.