"Como parte de su interés de hacer negocios con Guatemala, el acusado Alexis Medina Sánchez, a finales de octubre del año dos mil diecinueve (2019) se reunió con el actual presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla".

Este reportaje retrata una trama que inició con una investigación en República Dominicana. Involucra al empresario imputado por corrupción, Juan Alexis Medina -hermano del expresidente dominicano, Danilo Medina-; dos constructoras relacionadas con el excandidato de Lider, Manuel Baldizón; y contratos millonarios adjudicados durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Es un esquema complejo que cabe en una fotografía tomada en noviembre de 2019, una imagen que escandalizó, pero cuyo trasfondo pasó desapercibido.

Ese día fueron los invitados de honor en República Dominicana. Las oficinas de comunicación oficial reportaron que, en aquella visita, el recién electo presidente, Alejandro Giammattei, y el entonces mandatario de aquel país, Danilo Medina, trataron exclusivamente asuntos para fomentar la inversión extranjera y los lazos políticos. La reunión ocurrió entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2019.

Era una historia que tenía sentido, excepto por una foto. Cuando circuló, levantó las alarmas en Guatemala.

Entre varios personajes que más tarde cobraron relevancia, Giammattei posó junto al actual Ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado; con Miguel Martínez, exdirector de Centro de Gobierno; y el hijo de Manuel Baldizón, el hombre que quería gobernar Guatemala con una de las campañas políticas más caras, el que las protestas rechazaron con el #NoTeToca, el mismo que en ese momento guardaba prisión en Estados Unidos acusado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La noticia acaparó titulares, la comunicación oficial minimizó el asunto, pero meses después quedó diluida cuando inició una pandemia que puso toda la atención en la crisis sanitaria.

Dos años después, el Ministerio Público de República Dominicana, el portal de Guatecompras y el Registro Mercantil retratan los frutos de aquella reunión: una investigación que señala actos de corrupción entre dos países y contratos adjudicados a dos empresas con vínculos directos a los Baldizón otorgados durante el gobierno de Giammattei.

¿Por qué Baldizón júnior acompañó a Giammattei?

Jorge Eduardo Baldizón Vargas tiene 25 años, tuvo una breve trayectoria futbolística en el Club Deportivo Petapa y en el Celta Juvenil de España. Su carrera cambió tras la captura de su padre, Manuel Baldizón Méndez.

Desde que detuvieron a su padre en enero de 2018, Baldizón Vargas se dedicó a sostener y proteger las empresas que quedaron después de que el Ministerio Público reclamó sus cuentas bancarias e inmuebles vinculados con las sociedades familiares.

¿Por qué Baldizón Vargas acompañó a Giammattei a una reunión diplomática sin tener ningún cargo público? Hay dos respuestas: una que los desvincula, y otra que los acerca por medio de un entramado de empresas señaladas por corrupción en República Dominicana.

La primera la dio al medio radial ConCriterio el entonces vocero de Giammattei, Carlos Sandoval. Admitió que el joven empresario sí estuvo en la reunión, pero que no formaba parte de la comitiva del entonces presidente electo. «Aparecen en la foto porque son invitados del hermano del presidente (Alexis Medina) y del presidente de República Dominicana (Danilo Medina)».

La segunda respuesta la da el Ministerio Público de República Dominicana en un caso llamado «Antipulpo».

El expediente recibió este nombre por las ramificaciones de la red a lo largo y ancho de la administración pública. La imputación cuenta con 3,445 páginas en las que detallan maniobras para burlar la ley mediante el nombramiento de testaferros y sociedades fantasma.

A finales del 2020, el Ministerio Público de República Dominicana aprehendió a Juan Alexis Medina Sánchez, imputado de ser el cabecilla de una estructura de corrupción y tráfico de influencias que creó diversas empresas reales y de cartón para beneficiarse con contratos estatales con la venia de su hermano, el expresidente de ese país, Danilo Medina Sánchez.

Según la acusación, «el detenido pretendía replicar el mismo modelo de las licitaciones ilícitas, con apoyo de poderosos sectores políticos de Guatemala que han sido identificados por la investigación, pero que por razones de estrategia de investigación en curso no se detallan en la presente acusación».

El expediente sí detalla nombres que atan a Baldizón con una empresa que ha recibido contratos bajo el actual gobierno.

República Dominicana fue territorio Baldizón

La fiscalía dominicana destaca aquella visita de Giammattei, específicamente un almuerzo celebrado en Punta Cana, fuera de Palacio Nacional.

«Como parte de su interés de hacer negocios con Guatemala, el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, a finales de octubre del año dos mil diecinueve (2019) se reunió con el actual presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, para ese entonces presidente electo, almuerzo que se realizó en Chozza, un restaurante ubicado en Punta Cana; también participó el acusado Antonio Florentino, Alejandro Dávila Muñoz y los administradores del parque en el que el acusado Juan Alexis Medina tiene sociedad con el excandidato a la presidencia de Guatemala Manuel Antonio Baldizón Méndez», relata.

En la foto institucional de la visita a República Dominicana del neo electo presidente Alejandro Giammattei en el Palacio Nacional de Santo Domingo, aparecen también Jorge Baldizón y Alexis Medina sin que ninguno de los dos conformara la comitiva oficial / Presidencia República Dominicana

De acuerdo con las autoridades dominicanas, Baldizón y Medina han sido socios desde hace varios años. El exdiputado guatemalteco y su familia vivieron en la isla antes de ser detenido por la justicia estadounidense que lo condenó en 2018 por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. De hecho, en un vuelo de escala Baldizón voló desde República Dominicana hacia Estados Unidos, al inicio lo retuvieron por no contar con visa, luego lo acusaron penalmente.

La acusación menciona las inversiones de Baldizón en la isla. «(…) Además del parque de diversión Wonder Island Park, Manuel Antonio Baldizón Méndez y el acusado Juan Alexis Medina Sánchez han hecho múltiples negocios vinculados al sector combustible, compras en China y adquisición de inmuebles en República Dominicana».

También señala que Salvador Baldizón Táger —padre del expresidenciable guatemalteco— es socio de Alexis Medina, en las empresas reales y fantasma identificadas en el caso de corrupción de aquel país.

La fiscalía dominicana hace un señalamiento más, asegura que una sociedad de Medina comparte nexos con una empresa guatemalteca vinculada con los Baldizón: Arehu S.A.

De salón de belleza a constructora con capital millonario

La sociedad mencionada por la fiscalía dominicana figura en el caso «Antipulpo» y en el Registro Mercantil de Guatemala.

El expediente identifica que Contratas Solution Services CSS, S.R.L., una de las sociedades señaladas de ser propiedad del hermano del expresidente dominicano, Alexis Medina Sánchez, compró la mitad de los activos de Arehu, S.A. en Guatemala.

«En una Junta General Extraordinaria de fecha 12 de noviembre de 2020, se aprobó la autorización a Rigoberto Alcántara Batista para que se trasladara a la República de Guatemala, a firmar a nombre de la sociedad la compra del cincuenta por ciento (50%) de las acciones de la empresa Arehu, S.A., por un monto de quinientos mil dólares (US$500,000) consistente en la adquisición del cincuenta por ciento (50%) de todos los equipos de trabajo, contratos de obras, licencias y permisos, de Arehu, S.A., que se detallan: Planta Cifali-200 T/H, Cargador Frontal Liugong, Excavadora Liugong 20 TN, 2 Excavadoras Liugong 36 TN y Motoniveladora 414 Liugon», apunta el documento.

Según el Registro Mercantil de Guatemala, esta sociedad fue constituida por un estudiante y una secretaria el 28 de noviembre de 2011 con un capital de 5,000 quetzales. El objeto original de la empresa era funcionar como un salón de belleza con servicios de manicura, masajes, peinados, cortes de pelo y otros tratamientos estéticos.

El presidente Alejandro Giammattei con el expresidente dominicano, Danilo Medina, en la misma sala del Palacio Nacional de Santo Domingo donde aparece Jorge Baldizón / Presidencia República Dominicana

Sin embargo, el 6 de julio del 2020, la empresa dio un giro para convertirse en una millonaria constructora. De acuerdo con los documentos consultados en el Registro Mercantil, el objeto de la sociedad se modificó y amplió el capital con 500 millones de quetzales en maquinaria para construcción.

La fecha del cambio destaca porque sucede nueve años después de su constitución y unos siete meses después de la visita de Giammattei, Baldizón Vargas y el equipo de gobierno a República Dominicana. Además, la modificación fue tan solo una semana antes de que la ahora constructora ofertara en un evento público del Ministerio de Comunicaciones y ganara la adjudicación del concurso el 29 de julio, según el portal Guatecompras.

En 2020 y 2021, Arehu, S.A. contrató los servicios de Manuel Antonio León Sandoval, abogado y compañero de equipo de Jorge Baldizón en el Club Deportivo Petapa.

León Sandoval hizo el nombramiento de dos representantes legales de dicha empresa. Además, fue el encargado de elaborar la escritura para ampliar el capital a 500 millones de quetzales en julio de 2020. El abogado ha prestado sus servicios profesionales en la Empresa Portuaria Quetzal desde 2016, según Guatecompras.

El abogado también está vinculado con otro integrante de Arehu, S.A. Luis Ovidio López Milla, quien fue representante legal de la empresa entre 2015 y 2019. Ambos registran una sociedad anónima en Panamá junto a otro exjugador del Deportivo Petapa, el argentino Juan Manuel Lovato, denominada Develope Investment Zaphire, Inc.

Los contratos, una municipalidad y el CIV

El Estado guatemalteco, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, otorgaron contratos a Arehu, S.A. Entre 2020 y 2021 recibió 51,289,649.12 quetzales, según el portal Guatecompras.

El primer contrato fue de 2,494,902.41 quetzales para remozar la escuela primaria oficial urbana mixta No. 114 Mateo Flores, ubicada en la zona 3 de Mixco.

Esta adjudicación fue otorgada por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado mientras el actual ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, era asesor en esa entidad. En su informe de labores de junio del 2020, Maldonado aseguró que apoyó «con la revisión técnica de los eventos de licitación que está haciendo el director» para el remozamiento de la escuela antes mencionada.

La siguiente adjudicación para Arehu, S.A. fue por 21,998,429.91 quetzales desde la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en una colonia del municipio. Mientras que el tercer y último evento destinado a la constructora fue por 26,796,316.80 quetzales del CIV, otorgado cuando Maldonado sumaba dos meses como titular de la cartera.

El actual ministro también participó de las reuniones en República Dominicana del 2019 y figura en aquella fotografía. Posa al lado de Jorge Baldizón.

Durante el gobierno de Jimmy Morales, Maldonado fue director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado bajo la tutela de José Luis Benito Ruiz, cuando este último era viceministro administrativo financiero del CIV. Además, fue candidato a diputado en 2019 por el partido Movimiento Reformador, propiedad de Alejandro Sinibaldi, extitular de la misma cartera durante el gobierno del Partido Patriota acusado en varios casos de corrupción.

En la fotografía también aparece Marco Aurelio Pineda Castellanos, entonces diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que llevó a Morales a la Presidencia. Pineda fue subsecretario privado de Giammattei hasta febrero de 2021 cuando renunció junto a Giorgio Bruni, exsecretario privado. Después, pasó a ser el gerente general del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) del CIV.

Al otro lado de Baldizón Vargas estaba sentado el exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez. El exfuncionario se autonombró la persona de más confianza del presidente Giammattei. Un perfil realizado por Plaza Pública lo ubicó como una especie de superministro cuando administraba esa comisión presidencial.

A esa reunión oficial asistió Alexis Medina. El hermano del exmandatario viajaba en el mismo carro que llevó a Giammattei a la alfombra roja que lo encaminó al Palacio Nacional junto al excanciller de ese país.

La segunda empresa cercana a los Baldizón

El 6 de julio del 2020, el mismo día que Arehu, S.A. aumentó su capital de 5,000 a 500 millones de quetzales para convertirse en proveedora del Estado, la empresa Constructora del Norte, S.A. también incrementó su capital de 300 millones a 500 millones de quetzales. Es decir, ambas empresas acumularon un total de mil millones en capital en menos de 24 horas.

Esta modificación en Constructora del Norte, .S.A. la realizó el abogado Rigoberto Ilich Ulianov Duarte Rodríguez, quien además nombró al último representante de Arehu, S.A. en abril de 2021.

Esta segunda constructora tuvo su primer contrato en 2015 con la Asociación Nacional de Bomberos Municipales, pero fue hasta 2021, luego del aumento de capital, que recibió dos adjudicaciones similares a las de Arehu, S.A. Una de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula por 5,349,999.97 quetzales y la otra con el Ministerio de Comunicaciones por 7,623,710.25 quetzales.

La sociedad nació el 22 de septiembre de 2014, constituida por el abogado Juan Carlos Alvizurez Salguero. Este profesional fue seleccionado como candidato a ocupar la Corte de Apelaciones en el proceso de comisiones de postulación de 2020, el cual el Ministerio Público describió como viciado por la implicación de distintos actores políticos que intervinieron para postular jueces que llegarán al Organismo Judicial.

Una de las acusadas en ese caso es la abogada Jennifer Dell´Acqua, esposa del también abogado Saúl Zenteno Téllez. Este último presta sus servicios para Manuel Baldizón. Según una publicación del medio NoFicción, Gustavo Alejos declaró que Jorge Baldizón lo visitó en febrero de 2020 para presentarle a Zenteno.

Según el desplegado de representantes otorgado por el Registro Mercantil, Constructora del Norte, S.A. es representada legalmente por Sergio Alejandro Barbales Castroconde desde el 14 de diciembre del 2020, quien a la vez representa a Mobilia Desarrollos, S.A., sociedad a la que el MP vincula con Manuel Baldizón por la propiedad de cuatro inmuebles. El 17 de octubre de 2019, el juzgado de Extinción de Dominio ordenó la extinción de estos bienes. Una sala de apelaciones reiteró la medida en febrero de 2020.

Según una investigación de Prensa Libre, Barbales es hijastro de Judith Celina Vargas Monroy, media hermana de Rosa María Vargas Morales, esposa de Manuel Baldizón. De acuerdo con la publicación, Barbales fue gerente administrativo de Colocación de Inversiones, S.A., en la que también Baldizón figuró como subgerente. Administró la empresa Negocios Varios Citadinos, S.A. vinculada con otro representante del político.

A Barbales Castroconde lo nombró como representante legal de Constructora del Norte, el abogado y futbolista, Manuel Antonio León Sandoval. Así como participó en Arehu, S.A., en esta empresa realizó dos nombramientos de representantes legales en el 2020.

Giammattei y los «otros Baldizón»

Jorge no es el único del círculo de los Baldizón en orbitar cerca de Giammattei antes y después de que asumiera el cargo.

El expresidente del Banco de Guatemala y ex vicepresidenciable de Baldizón, Edgar Barquín, resonó como asesor económico de Giammattei unos días después de que la fotografía de República Dominicana fuera divulgada. El 11 de noviembre de ese año, el presidente electo confirmó la asesoría del economista condenado por tráfico de influencias.

«Hemos consultado con el señor Barquín, ya que es una persona que tiene conocimientos en temas económicos, eso, simple y sencillamente», aseguró en una conferencia de prensa realizada en una casa de la zona 13 que funcionaba como oficina durante el período de transición.

Barquín fue sentenciado por tráfico de influencias junto a Francisco Morales Guerra, alias «Chico Dólar». La sentencia le prohibió ejercer cualquier cargo público durante cinco años. Ese plazo venció el año pasado.

Manuel Baldizón fue proclamado el presidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) durante la asamblea nacional realizada en el Parque Central.

Por otra parte, a finales de noviembre de 2019, justo cuando se negociaba el presupuesto en el Congreso de la República, un audio filtrado en redes sociales reveló una sesión entre Giammattei y un grupo de unos 35 diputados en la que el presidente nombró intermediario al exdiputado Salvador Baldizón Méndez, hermano del expresidenciable, y a Raúl Romero, entonces diputado del extinto partido Fuerza y actual ministro de Desarrollo Social.

En el audio se escucha decir a Giammattei que los diputados que no fueron reelectos «no quedarán huérfanos… Las interioridades las van a hablar con Salvador y con Raúl, si una característica tengo es que cumplo mi palabra», se escucha decir al entonces presidente electo.

El 27 de noviembre, Carlos Sandoval, exsecretario de Comunicación de la Presidencia y entonces vocero oficial del equipo de transición del presidente electo, confirmó la reunión entre Giammattei y los diputados al medio ConCriterio. Sandoval aseguró que el presidente ubicó a Salvador Baldizón como intermediario porque era «cabeza de un grupo de diputados asistentes a la reunión».

Varias fuentes que tuvieron conocimiento de los pormenores de la campaña y el período de transición de Giammattei consultadas por Plaza Pública, aseguraron que tanto Salvador como Jorge Baldizón asistían regularmente a la oficina de la zona 13 y a la vivienda del presidente en la zona 15 capitalina.

¿Testigo A?

En febrero pasado, el medio salvadoreño El Faro publicó una investigación en la que destaca el testimonio de una persona que supuestamente estuvo presente en una reunión en la que Giammattei, Miguel Martínez, Raúl Romero, Giorgio Bruni y una persona llamada «Jorge» conversaron vía telefónica con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, para pactar apoyo financiero a la campaña de la segunda vuelta electoral del mandatario por medio de coimas de constructoras beneficiadas por ese ministerio.

Este testimonio se realizó el 18 de mayo del 2021 frente a la exjueza Ericka Aifán, quien salió del país luego de presiones del MP y de otros grupos vinculados a corrupción.

Al día siguiente de la publicación de El Faro, los noticieros de los canales de televisión abierta transmitieron una llamada con una persona a la que identificaron como «Testigo A», de la misma forma que el medio salvadoreño identificó al personaje que acusó al presidente. El entrevistado expuso que fue coaccionado por Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), para dar ese testimonio.

La jueza Érika Aifán, saliendo de la primera sesión de audiencia ante el juez pesquisidor, el 04 de marzo, donde presentó argumentos de defensa en el marco de su antejuicio / Simone Dalmasso

Dos días después de esa llamada, los noticieros reprodujeron otra entrevista. Esta vez filmado desde atrás, con la silueta distorsionada, pero sin modificar la voz. En esa entrevista, el supuesto Testigo A describe que el MP lo presionó para que testificara a cambio de liberar propiedades y sociedades de su familia. Específicamente habla de sus padres y de su abuelo.

Ese día, el personal cercano a la coordinación de la entrevista comentó a varios trabajadores del canal que se trataba de Jorge Baldizón, contó uno de los empleados en condición de anonimato.

Con el mismo condicionamiento, otra fuente que vive en el mismo condominio narró que un vehículo del medio identificado como «prensa» ingresó a la casa del hijo del expresidenciable. Además, identificó la voz del exfutbolista y una pared que se visualiza en la grabación. El nombre del Testigo A permanece en un sobre en el juzgado que dejó Aifán, el cual ahora es dirigido por un juez con poca experiencia en casos de alto impacto.

Un diputado de la alianza oficialista también asegura que es Jorge Baldizón quien dio el testimonio publicado por El Faro y quien aparece en las entrevistas de los canales de televisión abierta. Según el congresista, al enterarse de la investigación del medio salvadoreño, Giammattei le exigió a Baldizón júnior que arreglara tal asunto y le dio doce horas para hacerlo.

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López Oliva, negó que el presidente Giammattei conozca la identidad de ese supuesto testigo. «No tenemos ni idea de quién sea el famoso Testigo A que se ha mencionado en medios de comunicación, en este reportaje que construye ese medio de El Salvador», dijo el vocero.

Sin investigación en Guatemala

El Ministerio Público de República Dominicana solicitó cooperación jurídica internacional para investigar el alcance de las implicaciones de este caso fuera del país caribeño. Plaza Pública intentó obtener una entrevista con las autoridades del Ministerio Público de ese país, pero la petición fue rechazada.

El Ministerio Público guatemalteco negó este extremo. «Según la Unidad de Asuntos Internacionales, no hay ninguna solicitud al respecto. Tampoco en la Fiscalía contra la Corrupción, Feci, Fiscalía contra Delitos Internacionales ni en la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros Activos», respondió el vocero Juan Luis Pantaleón.

Alexis Medina acompaña a Alejandro Giammattei en su visita oficial a República Dominicana como presidente electo a principio de noviembre de 2019 / Presidencia República Dominicana

Al ser consultado, el secretario Kevin López Oliva explicó que no le compete como portavoz del Ejecutivo lo que haya sucedido durante la campaña electoral o el período de transición. Sobre reuniones sostenidas con los Baldizón a partir del 14 de enero del 2020, López Oliva indicó que no tiene información al respecto.

El funcionario informó además que no hubo ningún seguimiento de este gobierno a las reuniones realizadas en 2019 con los empresarios dominicanos ni con Alexis Medina, como era el objetivo de la visita del entonces presidente electo.

El abogado de Manuel Baldizón, Saúl Zenteno Téllez, indicó que no está autorizado para dar declaraciones sobre ningún tema relacionado con su cliente. Este medio intentó obtener la versión de Jorge Baldizón, pero los teléfonos obtenidos no funcionaron. También se le preguntó a Zenteno si tenía comunicación con el hijo del expresidenciable, pero aseguró que no.

Un «Cambio» para 2023

De acuerdo con una publicación del medio digital Soy502, los hermanos Manuel y Jorge Baldizón Vargas avanzan en la conformación de un partido político llamado Cambio. Los primeros pasos para lograr su plataforma política los dieron en junio del 2020, justo semanas antes de que Arehu, S.A. y Constructora del Norte, S.A. aumentaran su capital a Q500 millones y obtuvieran sus primeros contratos con el Estado.

El comité proformación del partido coincide con las empresas, pues un amigo de Jorge Baldizón, quien también es parte del mundo futbolístico, pertenece a la agrupación. Edwin Flores, secretario general provisional, fue compañero de Jorge en la selección sub17, según la investigación del medio.

Manuel Baldizón Méndez, candidato a presidente por el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), participa en el debate presidencial organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG). Octubre 2011 / Sandra Sebastián

Flores dijo a Soy502 que el objetivo de Manuel Baldizón Vargas es ser Presidente, pero primero intentará llegar al Congreso de la República.

Si alguno de ellos gana una curul en el proceso electoral del próximo año, coincidirá con el regreso de su padre que terminará su condena en Estados Unidos a finales del 2023. En tanto, el Ministerio Público de República Dominicana aún no presenta una imputación contra ningún miembro de la familia, aunque señaló todos los nexos probados que tienen con las sociedades del acusado Juan Alexis Medina Sánchez.

La definición de la jefatura del MP en los próximos cuatro años también podría decidir el futuro del presidente Alejandro Giammattei y las implicaciones que el caso Antipulpo podrían tener sobre él y sus funcionarios.

