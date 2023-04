El presunto entramado utilizó expropiaciones de terrenos de áreas protegidas, simulando compras y ventas de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, con acuerdos entre las partes, con contratos de cesiones de crédito.

SANTO DOMINGO.- El testigo en el caso Operación Calamar, abogado Ruddy Nelson Frias Ángeles, declaró durante un interrogatorio que se sintió usado y engañado,por Ángel Lockward, Fernando Crisóstomo y Efrain Fajardo.

"Hay una empresa de nombre Vectra Consulting, ahí está el señor Efrain Fajardo, ademas el señor Fernando Crisostomo. Cuento en este punto dicha idea porque es a través del señor Efrain Fajardo me dice que vaya a la oficina de Ángel Lockward a notarizar unos documentos, entre ellos había contratos y otros eran cesiones de créditos, y recuerdo que la primera vez que fui había entre 20 o 25 personas, era de una sucesión y su objetivo era firmar, el mismo Lockward realizó videos del evento, eso fue para principio del 2020, fui en varias ocasiones a su oficina de abogados, y siempre era para hacer los servicios y Efrain Fajardo autoriza el pago", sostuvo durante el interrogatorio.

Dijo que se dio en la obligación de buscar ayuda y llamar a Crisóstomo porque se vio en una situación difícil a finales del 2019

"En ese momento llamó a Efrain, y le dijo que me diera prioridad con los trabajos, recuerdo que esa Oficina estaba en la 27 de febrero próximo a Industria y Comercio, funcionaba en el piso 2 o 3, y ahora está en la Gustavo Mejia Ricart, casi esquina Federico Geraldino, ahí funcionan locales comerciales, es en un segundo piso, ahí fue donde le pedí ayuda, a partir de ese momento aumentaron las llamadas para hacer trabajos como notario, Efrain me llegó a mandar hasta casa de personas y recuerdo que los documentos para firmar eran cesiones de créditos, ahora bien fui una vez a

una casa prácticamente detrás del Olé de Los Frailes, habían creo tres personas y un abogado, pero no recuerdo su nombre, este me dijo que vamos a firmar un documento que el mismo lo llevó .

Al ser cuestionado que si recuerda haber notarizado algún contrato en el CEA, dijo que si, que iba por encomienda de Efrain

"En ocasiones íbamos a un salón, ahí estaban las personas que iban a firmar, verificaba sus cédulas, casi siempre el documento estaba previamente firmado por el Director Ejecutivo, ahora los pagos que recibían por dichos servicios provenían por autorización de Efrain y era mediante cheque,

Además sostuvo que en las cesiones de créditos que se firmaron en la oficina de Lockward estuvo el señor Crisóstomo , y que le pagaban 6,000 por cada notarización, "recuerdo haber firmado en el CEA, Contratos y Cesiones de Créditos".

Se le preguntó sobre quién le entregaba las cesiones de créditos, dijo que en la Oficina de Ángel Lockward se los entregaba la secretaria o alguno de los abogados de la oficina.

"Fuera de la oficina de Ángel Lockward, por ejemplo, en Bienes Nacionales de forma especifica en el área jurídica, ahí

me recibía una de las asistentes, en algún momento vi a la Encargada Jurídica de nombre Belkis Tejada, siempre me saludaba, podría decir que en algún momento la señora Belkis la tenia en su escritorio, le decía al cedente que firme, no recuerdo si ella le pasaba copia, solo pasaba y me iba de una vez, estando el CEA, el proceso era de la forma siguiente, me recibía una persona, me llevaban a la Consultoria Jurídica, pero no recuerdo quien dirigía ahí, creo fui en cinco o seis ocasiones".