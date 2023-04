Al ser cuestionado que porqué el Estado le pasó la suma de más de 12 millones de pesos en el 2020, dijo que por la tierra, "eso fue por diligencia de Chicho, uno de la familia de nosotros, él era que estaba haciendo el camino, y él era que hacia los papeleos con el abogado este blanquito, que se llama Lockward,

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público establece que el abogado Ángel Gilberto Lockward Mella, acusado en la Operación Calamar y que supuestamente decidió colaborar con la investigación a la cual se le vincula, realizó acciones para ejecutar procesos ilegales de pagos por expropiaciones de terrenos.

Ante esta acusación, según el interrogatorio a la cual Noticias SIN tuvo acceso, Anselmo Mercedes Encarnación, testigo en la Operación Calamar, dijo que "Chico", quien era pariente de él, lo llevaba a donde el abogado Ángel Lockward y lo hacían firmar papeles por los terrenos pertenecientes a su abuela, y que no lo dejaban leer el documento.

Al ser cuestionado que por qué el Estado le pasó la suma de más de 12 millones de pesos en el 2020, dijo que por la tierra, "eso fue por diligencia de Chicho, uno de la familia de nosotros, él era que estaba haciendo el camino, y él era que hacia los papeleos con el abogado este blanquito, que se llama Lockward, Chicho estaba como si fuera un abogado, porque él me llevaba los papeles para firmar, y yo le decía que me dejara leer los papeles, pero me decía "no, no, firma ahí que yo ando rápido".

Mercedes Encarnación sostuvo que "Chicho" era que hacía las gestiones con Lockward, y que llegó a ir varias veces a la oficina del abogado debido a que él lo mandaba a buscar para hablar.

"Yo firmé en la oficina del abogado Lockward. El abogado nos contaba como iba todo, y al final el abogado me dijo que para que dejáramos eso así, me ofrecía nueve millones y ahí yo firmé los documentos, aunque no me dejaban leer, yo firmaba. Cuando recibí el pago, me encontré extraño que Chicho fuera al banco dominicano, un banco grande de por aquí (refiriéndose a la zona de la Feria, en el Distrito Nacional) este banco el de Reservas, a pagarnos a todos, y ahí Chicho con un papel amarillo, un sobre amarillo, empezó a decirle a la muchacha del banco ponga esto aquí, ponga esto allá, y así nos pagó a todos".

Agregó que en total pagaron por los terrenos 24 millones y que "Chicho" repartió dos millones 200 mil pesos por cada hermanos.

Según indica el interrogatorio, el señor Anselmo Mercedes fue más de seis veces a la oficina del abogado Lockward, y siempre lo acompañaba "Chichio" y un hermano, que cuando acudían le hablaban de los planes, y los sentaban a firmar papeles.

Agregó que tenia cuatro años reclamando el pago de la tierra .

Al ser cuestionado que si sabía que por los terrenos de sus antepasados se desembolsaron la suma de mas de 85 millones de pesos, éste respondió que no, reiterando lo antes dicho, "Chicho nos repartió lo que le dije, él andaba con un papel amarillo, un sobre de donde sacó el dinero, el día que nos pagó".

Mercedes Encarnación declaró que llegó a cursar hasta el quinto de primaria, que sabe leer pero que no escribe bien; además de que vivió en Estados Unidos por 22 años, pero que fue deportado debido a que estaba vendiendo drogas.

También aseguró que no conoce al señor Pedro Ma. De la Altagracia, quien según el Ministerio Público recibió dinero a nombre de Mejía Ávila, a través de la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., donde se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la supuesta estructura criminal.