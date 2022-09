"Nunca habían vivido un proceso de licitación como ahora, antes había repartos, ahora hubo licitaciones reales, transparentes", aseguró.

SANTO DOMINGO.- Luego de que la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) denunciara el pasado miércoles supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro Izquierdo dijo que esas declaraciones "están muy distorsionadas respecto a la realidad que ellos han estado viviendo".

Agregó que los pliegos de condiciones fueron socializados con la UMPIH, los cuales "ellos conocían perfectamente". "Me extraña que algunas personas dicen cosas de Inabie y no se consulta las fuentes. A mí me gustaría que me consulten".

"Nunca habían vivido un proceso de licitación como ahora, antes había repartos, ahora hubo licitaciones reales, transparentes", aseguró el funcionario al participar en la entrevista central de El Despertador.

Se recuerda que dentro de las supuestas irregulares que denunciaron los industriales de la harina, está la de una empresa que se dedica a la importación de pollo que resultó ganadora de 10 lotes, cuyo monto asciende a los casi 100 millones de pesos.

También, que a muchas panaderías no se les permitió participar, pues no pudieron subir sus ofertas al portal por alegadas fallas técnicas, a pesar de contar con un documento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que así lo certificaba.

Además, la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina denunció que sus ofertas no fueron recibidas por diversos errores que podían ser subsanables, dejando así varias provincias sin proveedores del desayuno escolar.