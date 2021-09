Dicen que todos los aumentos de bienes y servicios en todos los países del mundo son tediosos, en su mayoría cuando se producen en momentos de crisis como el que atravesamos.

SANTO DOMINGO.- El dirigente sindical y vocero de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte CONATRA, Mario Díaz, reaccionó ante el aumento de los servicios de expedición y renovación de las licencias de conducir ordenado este miércoles por el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre INTRANT, opinó que todos los aumentos de bienes y servicios en todos los países del mundo son tediosos, en su mayoría cuando se producen en momentos de crisis como el que atravesamos.

Sin embargo Díaz destacó que si esos aumentos en las tarifas de las licencias de conducir vehículos de motor son producidos con el objetivo de fortalecer al organismo rector del transporte de nuestro país y para que esa institución desarrolle sus políticas, obteniendo los fondos necesarios para ello sin tener que recurrir a préstamos, en ese sentido, esos aumentos son susceptibles de análisis positivo e incluso de un voto de confianza y de ser asumidos como un sacrificio por todos los que se van a beneficiar con esos servicios.

Díaz señaló que los transportistas están viendo esos incrementos desde el punto de vista de las mejoras que se pueden implementar con esos recursos extras, si por ejemplo los recursos recaudados con esos aumentos tarifarios se van a utilizar para dotar a los chóferes del transporte de pasajeros de una tablilla de identificación y si a cada chofer del transporte de pasajeros se le dará una licencia única de chófer de pasajeros, como establece la ley 63-17 y como se ha venido reclamando, para sacar de las rutas del concho a los chóferes nacionales extranjeros indocumentados.

Dijo que si se van a rotular los vehículos del transporte de pasajeros, para establecer cuales pueden o no estar en funcionamiento y si ademas se va a poner en ejecución el programa de inspección técnico vehicular para ese fin, reglamentando también a los conductores de la plataforma de Uber, entonces en ese caso el sacrificio va a valer la pena, ahora si no se va a tomar ninguna medida positiva y si no se van a desarrollar esos y otros proyectos por parte del INTRANT, entonces el sacrificio no valdría la pena.

"En ese sentido nosotros entendemos que el INTRAN, con esas recaudaciónes extras que va a recibir, debe poner en ejecución el programa de identificación de los choferes, reglamentando ademas a los taxistas de la plataforma de Uber, mediante el uso obligatorio de la tablilla de identificación del transportista para darle una calidad real al transportista dominicano y poniendo en ejecución el programa de la rotulación de los vehículos de transporte público de pasajeros y de todos los taxis, previo a que se realice la inspección técnico vehicular, para sacar de circulación a los vehículos que no están en condiciones para transportar pasajeros.

"Finalmente nosotros creemos que la medida, puede recibir un voto de confianza de parte de los contribuyentes, como lo ha recibido el proceso de identificación de los motoristas que ha llevado a cabo el INTRANT a nivel nacional y siempre que esos recursos que serán generados por ese concepto, mediante esos aumentos, reiteramos, vayan a ser utilizados en la ejecución de las políticas del gobierno en el área del transito vehicular y del transporte de pasajeros", finalizó Diaz.