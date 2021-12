Los diputados indicaron que no se puede politizar la tragedia, pero sí las autoridades pertinentes deben investigar el porqué sucedió el hecho.

Por Sandy Cuevas

Santo Domingo.- Al lamentar la muerte de las nueve personas en accidente aéreo que involucra un avión de la empresa Helidosa, propiedad del excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, diputados de distintas bancadas lamentan que personas en redes sociales aprovechen la situación para politizar el fatídico suceso.

"Lo más importante de esto que quien sea los dueños de las empresas no se politicen, porque con esto no se puede jugar, con la muerte de un ciudadano con el accidente de ese nivel de un servicio que da la empresa no se puede politizar por razones políticas, yo creo que sería una falta de respeto a los familiares", expresó el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro.

El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, manifestó sus condolencias a la familia de las víctimas del trágico accidente y expresó su "voto solidario" con el peledeísta Gonzalo Castillo.

