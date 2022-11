En entrevista al programa El Despertador, Miosotis Rivas, directora de la ONE, aseguró que se habían pagado alrededor de 90 millones y que, 13 mil personas no han ido a retirarlo.

SANTO DOMINGO.- En medio de reclamos de empadronadores por falta de pagos e incertidumbre con sus honorarios concluye este miércoles el X Censo Nacional de Población y Vivienda.

“Estamos aquí porque duramos todo el tiempo trabajando en el censo, no nos han depositado nos buscamos en el sistema y no aparecemos, entonces se supone que si uno trabajo con Tablet, la Tablet le registre su nombre su cedula, sin eso no podemos trabajar”, expresó la empadronadora Estela Pérez tras denunciar que aparentemente no aparecen en el sistemas “y los chelitos no aparecen”

Al igual que Estela, otros empadronadores que ya culminaron su labor están a la espera de sus viáticos como es el caso de Yomairy Vásquez quien fungió como supervisora que indicó que desde el 29 de agosto que inició el proceso no se la han pagado ni siquiera las capacitaciones.

No obstante, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) aseguró están depositando en el tiempo que corresponde a los empadronadores, “lo primero es garantizarle que el Estado dominicano no se va a quedar con el dinero de nadie de los colaboradores del Censo, hemos estado trabajando constantemente en las nóminas y hay un equipo que trabaja único y exclusivamente para eso”, informó Víctor Romero, director del Censo.

En entrevista al programa El Despertador, Miosotis Rivas, directora de la ONE, aseguró que se habían pagado alrededor de 90 millones y que, 13 mil personas no han ido a retirarlo.

Rivas, Aseguró que la ONE tenía los viatico pagos hasta el 25 de noviembre y contaba con todo el dinero para poder cumplir con dichas responsabilidades.

La ONE informó que un total de 29 provincias fueron censadas realizando el cierre técnico, y tres están en recuperación de cobertura al igual que reiteró que los primeros resultados del Censo serán ofrecidos en el primer trimestre del año 2023.