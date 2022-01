Resaltó que una medida de ese tipo lo que trae al país es "más incertidumbre y más injusticia perjudicando a los que menos tienen".

Santo Domingo.- "La preocupación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respecto al regreso a las aulas a partir del día de mañana como está establecido es entendible, pero la decisión de recomendar no volver a sus afiliados me parece desacertado", manifestó el director ejecutivo de EDUCA, Enrique Darwin Caraballo.

Ante el llamado de la ADP Caraballo dijo que "esto no es en función de una opinión, sino de los dictámenes que la ciencia ha dispuesto para acceso a todos quienes estamos padeciendo las consecuencias del COVID-19, que quiere decir esto, que hoy por hoy no hay duda alguna de que la escuelas son espacios seguros para los niños lejos de aumentar los contagios".

El titular de entidad que representa al sector privado en materia de educación, precisó que en República Dominicana el nivel de contagios en las escuelas durante la última parte del año anterior fue menor que en el resto del país, y que además, hay protocolos que se cumplen en todo su extensión y siguen vigentes.

"Está más que claro que el país ha optado y privilegiado a los educadores siendo el grupo que primero tuvo acceso a la vacunas y que se vacunó de manera completa de modo que no hay ninguna razón para exponer a los muchachos a que se contagien en sus hogares y que adicionalmente a eso tengan efectos sobre sus niveles de aprendizaje", sostuvo Enrique Darwin Caraballo en declaraciones para Noticias SIN.

"Recordemos que estas medidas siempre perjudican más a quienes menos tienen, aquellos que no gozan de una buena conectividad, que no tienen disponible en sus hogares espacios para trabajar y desarrollar las actividades escolares, aquellos que no tiene quien los pueda cuidar , siempre son los menos favorecidos.

