SANTO DOMINGO.- Con relación a los 150 millones entregados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional por Día de las Madres, el diputado por el partido Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez, "pensó" que las movilizaciones de miles de personas para sacar al PLD del poder, y que con el cambio de Gobierno iba a estar superado el tema de la corrupción.

"Eso no se ve desde ahora, llegaba antes, yo pensaba que ahora íbamos a eliminar eso, no entiendo como el Ejecutivo tiene que estar donándole al Congreso Nacional, eso le quita la calidad moral al Congreso y yo llamo al presidente de la Cámara de Diputados que no le acepte preventa al Poder Ejecutivo", resaltó Rodríguez en la entrevista central de El Despertador.

Al ser cuestionado que si él lo interpreta que es clientelismo del Ejecutivo hacia el Congreso Nacional, dijo que así lo cree y que lo dice con toda responsabilidad.

"Yo quisiera que el Plan Social dijera cuanta fundas son, y cuantas tarjetas son, porque primero es ilegal e inconstitucional, lo que le dan a los diputado está en el presupuesto de los diputados, y eso se supone que se hace con transparencia", sostuvo.

Reiteró que el Frente Amplio sometió a Danilo Medina y a Iris Guaba por todo el despilfarro que había en el Plan Social, y que ha continuado.

Asimismo resaltó que la Constitución Dominicana dice que el Estado dominicano debe proveer los medios para que todos los dominicanos puedan satisfacer sus necesidades, "pero proveer los medios, no darle los medios que es de todos".

"Pensábamos que esto iba a terminar con este gobierno... ¿yo me pregunto, están los legisladores y funcionarios públicos para regalar cosas?, estamos para resolver los problemas de la ciudadanía".

Dijo que se sorprende de que el 95 por ciento de las cosas que se aprueban en el Congreso son resoluciones diciéndole al presidente que construya un puente, una escuela o una cárcel, "porqué cada legisladores en sus provincias no someten los proyectos que el quiera hacer y lo discutimos".

Manifestó que el Congreso tiene un presupuesto de casi 7 millones de pesos, que es mucho dinero, "lo que no entiendo como es que el congreso recibe del Poder Ejecutivo donaciones del Plan Social".

"Eso sigue, yo creo que hay que ponerle un pare porque primero eso le quita libertad de actuación y segundo que moral tu tienes para fiscalizar y controlar si ta recibiendo".

"Hay un buen salario en la Cámara de Diputados pero esos disfrutes de madre, padre, navidad, de vacaciones para los niños en Semana Santa, todo eso está presupuestado... la Cámara de Diputados tiene 5 mil millones de pesos presupuestado, es decir que todo eso que nosotros no cogemos que es mucho dinero, solamente las dos exoneraciones tiene un limite de 100 mil dólares, en la que renunciamos de ambas".