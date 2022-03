SANTO DOMINGO.- El abogado Carlos Balcácer, llamó a Alicia Ortega “malicia ortega”, al ser cuestionado sobre qué piensa de las revelaciones del programa El Informe, que denuncia irregularidades millonarias en los contratos de la Procuraduría durante la administración de Jean Alain Rodríguez

"Malicia Ortega naturalmente hace esa versión en la víspera de esta audiencia, ahora que no hace malicia ortega", expresó Balcácer, al tiempo que la periodista de Noticias SIN le hace la corrección de lugar.

Balcácer descartó que la presunta falsificación de firmas en los contratos de la Procuraduría para el transporte de alimentos carcelarios, vinculen directamente a su cliente.

"Ahora por una documentación presuntamente falsa se quieren entonces llevar Alain Rodríguez, no así no, las actuaciones son personales, el que falsificó un documento, si es que hubo falsificación, porque no tengo que creerle a ella, ni a su reporte tampoco hasta que no venga una investigación verídica, y que se nos contacte a nosotros, de alguna u otra forma eso no vincula a Jean Alain", sostuvo Balcácer.