"Si es lógico que cuando uno siente como sector que hay algunas medidas que les puede afectar sus intereses uno salga a decir que está o no de acuerdo, o que se debe hacer o no, pero llegar al punto de politizar".

SANTO DOMINGO.- Tras la polémica que ha generado el proyecto de ley que eliminaría los aranceles a productos importados, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), Iván Hernández, lamentó este lunes en la entrevista central de El Despertador que el tema se esté politizando en un momento de crisis.

"Si es lógico que cuando uno siente como sector que hay algunas medidas que les puede afectar sus intereses uno salga a decir que está o no de acuerdo, o que se debe hacer o no, pero llegar al punto de politizar y decir que es un gobierno que quiere atentar contra la producción nacional, creo que hay que ver el cuadro completo antes de ver solo esa ley que es de carácter transitorio", sostuvo Hernández en la entrevista central de El Despertador.

Dijo que todavía hay que sentarse a ver a quien se le da los permisos y quienes serían los importadores,"no es que todo el mundo va a empezar a traer productos a tasa cero, y de hecho se hace en Estados Unidos y Brasil en el caso de los pollos específicamente".

Aseguró que lo que si ha faltado es comunicación de parte del Gobierno con los productores.

"España ha tenido problemas de desabastecimiento, lo que no queremos en RD es llegar a eso, eso no implica que los permisos de importación están abiertos y los productores de pollos saben que ya los productos de Estados Unidos ya no tienen arancel, por el Tratado de Libre Comercio específicamente los pollos, de donde tendrían seria de Brasil", sostuvo.

Agregó que estamos en una economía de guerra y lo que se quiere el Gobierno es garantizar que el público siga teniendo abastecimiento y que hayan productos, ya que la República Dominicana es privilegiada.

"¿Qué ha pasado en los últimos meses? que ese desmonte arancelario se ha hecho en el caso de los pollos por una decisión administrativa de Aduanas y lo que se quiere con esta ley, es que ellos puedan seguir trayéndolo sin ese tramite que sea de una manera administrativa".