SANTO DOMINGO. - La Dirección General de Compras Públicas confirma hubo irregularidades en el proceso de licitación del programa Pinta tu Barrio en Navidad de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), que dirige Neney Cabrera.

A mediados de junio, El Informe con Alicia Ortega presentó una investigación sobre el proceso que le costó al país más de 155 millones de pesos y que fue realizado de “urgencia” e incluyó empresas que parecen ser fantasmas u otras que estaban vinculadas entre sí, así como también cambios de la mercancía prometida por productos más económicos y que no cumplían con lo ofertado en el proceso de licitación ni con los fines del programa.

La DGCP, mediante un informe de 29 páginas, dice que el procedimiento “no califica como contratación por urgencia”, tal y como reveló El Informe, añadiendo que tanto la ley como el reglamento así lo estipulan, al igual que una resolución del órgano rector que dice que la declaratoria de urgencia “solo podrá realizarse cuando surjan situaciones imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas”.

La justificación de PROPEEP no cae dentro de esos renglones.

Igualmente, Compras y Contrataciones dice que comprobó que “resultaron adjudicadas empresas que se encontraban vinculadas”, otras de las irregularidad denunciada por El Informe.

El órgano rector no solo confirmó lo revelado por El Informe, sino que señaló que “aun cuando no fue posible concluir de manera fehaciente que algunas empresas ejecutaron practicas colusorias en el referido proceso, si se puede inferir que varias de estas prepararon sus ofertas en conjunto, y comprobaron la existencia de múltiples indicios de colusión, como son la utilización del mismo auditor independiente para la auditoría de sus estados financieros, la adquisición de pólizas de seguro con igual compañía y con numeración secuencial, el registro de sus nombres comerciales a la titularidad de la misma persona y la notarización de poderes de representación con un mismo notario público”.

La investigación de El Informe también reveló que por lo menos cinco empresas entregaron pintura para uso en “interiores” cuando habían ofertado productos para uso en “exteriores”, tal y como lo indicaba el pliego de condiciones de la licitación.

PROPEEP, según el documento, envió una carta a la DGCP “que todas las pinturas recibidas cumplen en totalidad con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en el pliego de condiciones, y que cualquier discrepancia, sin que ello implique una violación, fue resultado de la escasez provocada por el COVID-19 y el desabastecimiento del mercado, producto de la magnitud de la compra efectuada”.

Las empresas Big Star y SGS, relacionadas entre sí, ofrecieron al PROPEEP una pintura acrílica recomendada por el fabricante para interior y exterior con tres años de garantía. Sin embargo, lo que finalmente entregaron era diferente: “pintura de estírelo, acrílico mate para interiores”, según lo estipula la ficha técnica de la marca entregada para un proyecto que tenía como objetivo mejorar las fachadas de viviendas, parques y lugares icónicos, según la resolución de PROPEEP.

Además, en el pliego de condiciones, por lo menos dos de los colores de la pintura acrílica requerían que fuera para exteriores y con una garantía de tres años. La garantía de lo entregado fue de solo12 meses con el recipiente cerrado, según las especificaciones del fabricante.

Igualmente, para la pintura tráfico, el pliego requería un mínimo de tres años de garantía. El producto que suplieron cuenta con 24 meses con el recipiente cerrado.

Tanto Big Star como SGS comunicaron el cambio de marca de la Pintura a PROPEEP. Big Star indicó que “posee las mismas características, requerimientos y calidad que la ofertada en el proceso”. SGS dijo que era de “calidad superior y contaba con tres años de garantía.”

PROPEEP aceptó en ambos casos haciendo la salvedad de que se “reservaba el derecho de no aceptar la entrega (…) si no se correspondía a lo requerido en características, calidad y presentación solicitada”. Obviamente no verificaron.

El margen de beneficio de Big Star y SGS fue por encima de un 87 por ciento, según facturas suministradas a El Informe.

Las empresas Sognatore y Benedetto, también vinculadas, ganaron la licitación ofertando una pintura Acrílica Premium de Peguilux para “interiores o exteriores”, según la ficha técnica, con características para “evitar la decoloración o desvanecimiento cuando se exponen a temperaturas altas típicas”

El apoderado de ambas empresas dijo a El Informe que suplieron la misma marca, pero no quiso confirmar la línea.

Sin embargo, el Informe confirmó que las únicas cubetas que llegaron al PROPEEP de Peguilux fue su línea ECONOLUX, cuyas especificaciones dicen “para ser utilizada en techos y paredes interiores” y no habla de durabilidad a altas temperaturas como la ofertada.

Otro caso similar fue el de la empresa CODESED o Corporación para El Desarrollo de la Seguridad y Defensa que ganó ofreciendo una pintura acrílica para “superficies interiores y exteriores”.

Sin embargo, entregó al PROPEEP cubetas que, en su etiqueta, dicen para uso de interior, cuando el proyecto es para superficies a la intemperie. CODESED no devolvió nuestras llamadas para verificar si tenía autorización para hacer el cambio.

En una nota publicada por PROPEEP esta tarde, la institución dice que “mostró su satisfacción con el informe emitido por Compras y Contrataciones”, añadiendo que el órgano rector “no identificó entre las 40 empresas que participaron en el proceso, que alguna de ellas fuere “fantasma” o no cumpliere con los requisitos para ser Proveedor del Estado”.

Compras y Contrataciones no enfocó su investigación en si eran fantasmas o no, en vez indagó si dos empresas, Transwest Corporation y Vaisde Suplidores, estaban vinculadas, algo que El Informe no dijo durante la investigación.

Lo que si señaló fue que ambas compañías parecían ser fantasmas porque ninguna aparecía en la dirección que tenía registrada y sus dueños también brillaban por su ausencia o los accionistas iniciales en documentos oficiales desconocían su particiacion en dichas empresas.

Lo que no dice PROPEEP es lo que señaló el documento sobre Transwest: “… el pliego de condiciones requería que las empresas oferentes presentaran los estados financieros de los últimos dos años auditados por un contador público autorizado, sin embargo, la empresa Transwest Corporation, S.R.L., fue constituida en fecha 27 de julio de 2021 con un capital social de RD$ 100,000 y resultó adjudicada a solo un poco más de un año de su inicio de operaciones, por RD$ 13,499,908. La DGPC añadió que entre los documentos de su oferta técnica “no se encuentra ningún estado financiero auditado”.

En ese mismo tenor, dijo Compras y Contrataciones, “el pliego de condiciones también requería la presentación de al menos tres cartas de referencia del Estado o de empresas privadas que acreditaran que el oferente haya sido proveedor de los bienes relacionados y que haya cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, sin embargo, tampoco se evidencia el cumplimiento de este requisito”.

Por último, el órgano rector señaló que “llama la atención el que una empresa constituida en el año 2020 con un capital de RD$100,000 presente una oferta al año siguiente de su constitución, por RD$ 153,117,280. En adición a lo anterior dijo, “conviene señalar que su principal accionista tiene 25 años, y de la documentación depositada no se puede verificar la solvencia y la experiencia del mismo”.