SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Francisco Javier García alias Antony, supuesto confeso asesino del joven Jesús Cuevas.

Antony deberá de cumplir la medida en el centro de Correccion y Rehabilitacion de Najayo-Hombres.

Este lunes el abogado de los deudos reveló que el supuesto asesino se negaba a devolver la suma 112 mil pesos, que la victima invirtió como capital en el negocio de préstamos de dinero que ambos emprendieron.

Más temprano familiares de la víctima pidieron a la población a no especular sobre el posible móvil del crimen, al tiempo que aclararon que el asesinato de su pariente no está asociado a su orientación sexual, sino más bien a una relación comercial con el confeso homicida que consistía en el préstamo de dinero, cuyo capital fue invertido por la victima.

"Ellos no se imaginan el dolor tan grande que estamos sintiendo nosotros en este momento, sobre todo cuando yo escucho comentarios como el de hoy como José Laluz que ha dicho que esa lacra era pareja de él. La pareja de mi sobrino todos eran de nivel muy alto, no tenía que pagar para tener una pareja, así que por favor si quiere saber quien era mi sobrino, ,llámame, no hablen sin saber lo que no sabe", dijo Alci de Peña, tía de la víctima.

Así mismo manifestó que ellos eran compañeros de trabajo y que el incidente ocurrió por temas económicos.