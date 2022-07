Pro Consumidor dijo que los incumplimientos de la aerolinea han sido reiterativos.

SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor advirtió a la aerolínea Jet Blue que no hará más advertencias ante las reiteradas denuncias de maltratos hacia pasajeros dominicanos que usan los servicios para dirigirse a diferentes partes del mundo.

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales, la institución dijo que«Pro Consumidor no hará más advertencias a la línea aérea JetBlue, ya que sus incumplimientos han sido reiterativos, así como las denuncias y reclamaciones de los consumidores afectados».

En reiteradas ocasiones dominicanos han denunciado por las redes sociales el maltrato del personal que opera en la aerolínea hacia los dominicanos, además de vuelos cancelados constantemente.

Presidente Cámara de Diputados denuncia maltrato de JetBlue; recomendará se cancele su licencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, denunció este pasado lunes ante el hemiciclo el maltrato del que fue objeto en la aerolínea Jet Blue.

Pacheco explicó que durante su viaje de ida y vuelta su vuelo fue cancelado en varias ocasiones sin explicación alguna.

El legislador oficialista calificó de abuso los atropellos de lo que son víctimas los dominicanos que utilizan esa aerolínea.

Pacheco además dijo que recomendará al Gobierno que le cancele la licencia.

Para estar presente en la sesión de este lunes, el diputado informó que junto a otros funcionarios pudo regresar al país en un avión asignando por el Gobierno dominicano.

Ante su queja y las de muchos dominicanos, Pacheco señaló que es precisó que las autoridades investiguen este y otros sucesos.

JAC investigará denuncia

La Junta de Aviación Civil (JAC) en la próxima reunión del pleno investigará la denuncia que realizó el presidente de la Cámara de Diputados.

Según nuestro corresponsal Pavel Arias la información la ofreció el presidente de la Junta de Aviación Civil JAC, José Ernesto Marte Piantini.

Pacheco dijo que previo a su salida tardía, la aerolínea cambió la puerta de salida en cinco oportunidades, el avión estaba en “muy malas condiciones”, el trato fue “horrible” y los empleados no hablaban español.

“Nos llevaron como chivos, vacas, entonces con una descortesía tremenda con los pasajeros”, enfatizó.

No obstante, la situación no solo fue de ida, ya que de vuelta Pacheco comentó que tuvo nuevamente un inconveniente, ya que cuando llegó al aeropuerto al principio no aparecía un registro en línea y cuando quiso hacerla manual le avisaron a él y un grupo de dominicanos que el vuelo se había cancelado.

Según dijo, la aerolínea, en vez de buscar la solución en conjunto, le dio una fecha diferente a cada pasajero para llegar a la República Dominicana pero, en el caso de Pacheco le hicieron una “excepción” colocándole un vuelo para el martes a las 6:50 de la mañana.