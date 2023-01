"La gente tiene a Leonel en la boca, la posibilidad, la esperanza de este pueblo de reivindicarse es Leonel Fernández, en ninguna parte del mundo tu reelige inflación"

SANTO DOMINGO.- Para el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas, un candidato si no lo sueltan, no va a caminar solo, en referencia al precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez.

"Un candidato si no lo dejan caminar, si lo dejan todo el tiempo en la cunita, si tú no lo sueltas, pues no vas a caminar solo", reaccionó Rojas, al ser cuestionado sobre que porcentaje tiene Leonel Fernández en las encuestas, y que si Abel no compite.

"Nosotros estamos compitiendo, Leonel Fernández compite de cabeza con cabeza con Luis Abinader, 36-37 por ciento o 37-38%".

Sostuvo que eso es un tema de ellos, pero que lo cierto es que el sentimiento de la base del PLD está enfocado en Leonel Fernández.

Dijo que están trabajando el tema electoral y que sus números son los que tienen el pueblo dominicano, "los pueblos del mundo y este no es ajeno, al mundo no reeligen inflación, no reeligen inseguridad, incapacidad, improvisación y eso es lo que tenemos en este gobierno, aquí no hay potabilidad de reelección".

"La gente tiene a Leonel en la boca, la posibilidad, la esperanza de este pueblo de reivindicarse es Leonel Fernández, en ninguna parte del mundo tu reelige inflación".

Al ser cuestionado que si ya Leonel ha gobernado tres veces como presidente, que haría ahora si los problemas esenciales como la salud, la educación también permanecieron intacto, respondió que la "salud no permaneció intacto, las vías de comunicación no' permaneció intacto".

"Este país se organizó institucionalmente, en República Dominicana no existían un tejido judicial jurídico que soportara las instituciones públicas del país, esa es la parte que no se ve, pero el producto de eso es que nosotros en esos gobiernos donde no se vio nada, donde no se exhibe nada, tu ves un metro, una vía de comunicaciones moderna, una multiplicación de país en materia de riqueza, tu ves un país tu construía cinco niveles".