SANTO DOMINGO.- Con el propósito de pasar unas vacaciones en familia, una mujer depositó el dinero de la estadía en un hotel a la supuesta agencia de viajes que contactó a través de la red social de Instagram y días más tarde se dio cuenta de que era una estafa.

Indignada por la situación, María Cuello, explicó a Noticias SIN que tenía planeado pasar ese fin de semana con su familia para celebrar el cumpleaños de uno de sus nietos y al encontrar la agencia en redes decidió contactarlos, pero al ver que realizó el pagó de RD$60,400 pesos y nunca recibió respuesta sobre su reservación, esto la dejó preocupada.

“Ellos me dijeron que me iban hacer la reserva y luego me mandaron la reserva, de que todo está bien, me dieron una cuenta de ahorro para que les depositara ahí”, afirmó Cuello.

Preocupada por lo ocurrido Cuello explicó “Como yo les deposité el viernes, el lunes yo los contacté me dijeron que podía llamar al hotel y cuando llamé al hotel me dijeron que había una reserva, pero que la habían cancelado ahí yo me di cuenta que era una estafa y yo le escribí a ellos y le dije entonces ustedes me estafaron y ellos me dijeron, no señora no la hemos estafado”.

La mujer explicó que no solo ella fue estafada, también una sobrina suya que había planeado vacacionar con ella, depositó a la supuesta agencia TravelsLandia, RD$ 35,500 pesos.

Cuello narró que ambas denunciaron la estafa en el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), y pidieron a las autoridades actuar para apresar a los responsables.