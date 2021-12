“Este tiempo hizo que los estudiantes tengan que ser resilientes adaptándose a nuevos estilos de comunicación e interacción con sus docentes”.

SANTO DOMINGO.- La Universidad Félix Adam (UNEFA) invistió este lunes en su vigésima primera graduación ordinaria a 92 nuevos profesionales en distintas áreas que han cumplido con los requisitos académicos.

Los profesionales graduados son egresados de las carreras de Derecho, Mercadotecnia y Administración de Empresas, en las menciones de Administración Educativa, Recursos Humanos, elevándose a un total de 2004 graduandos en 21 promociones realizadas hasta la fecha.

La rectora de Unefa, Nora Rubirosa, se mostró satisfecha tras finalizar una etapa formativa profesional y de vida, en la que han tenido que ser resilientes y adaptarse a un estilo de comunicación e interacción con sus docentes y compañeros, “los felicito, ¡lo han hecho muy bien! su alma mater se siente orgullosa de ustedes y espera seguir acompañándoles en su formación pues esta historia recién empieza”.

“UNEFA de acuerdo a su estatuto orgánico está constituida para aplicar modalidades educativas innovadoras: educación semipresencial y educación online (a distancia). Somos una universidad pensada para dar soluciones educativas a las diversas necesidades y estilos de vida de los estudiantes”, puntualizó Nora Rubirosa.

Asimismo, exhortó a los nuevos profesionales a que sigan adelante con la fortaleza y resiliencia que han desarrollado al culminar su formación profesional asumiendo el momento actual, superándolo y construyendo con él los cimientos de su futuro ejercicio, dejando plasmados a su paso la calidad y los valores que nos caracterizan.

De su lado, el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quién estuvo a cargo del discurso central, señaló que “la sociedad necesita ser transformada y cambiada, ya que es nuestra responsabilidad cuestionar, criticar y cambiar para bien, el hombre no se resigna ante las adversidades, yo los llamo a que seamos optimistas, a que no propaguemos la idea de que todo está perdido y que el ser humano es malo y despreciable, pues no lo es, nuestra especie es única, capaz de reinventar y descubrir grandes maravillas, construir amores posibles e imposibles, solo nosotros, los humanos, podemos cambiar el rumbo del universo, cuando decidimos cambiar nosotros”.

Con la finalización de esta nueva promoción de graduandos, Unefa, cumple su misión de “formar profesionales que se distingan por su integridad, responsabilidad, valores, principios éticos y competitividad en el ámbito personal y laboral”.

La actividad contó con la presencia del General de Brigada, Francisco Antonio Ovalle Pichardo, Rector del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), Dr. Félix Farías Campos, Rector Campus Las Américas de La Universidad Federico Henríquez y Carvajal UFHEC, Lic. Rodolfo Valentín Santos, Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Magister María Ivelisse Herasme Torres, Vicerrectora Académica, Licdo. Tomás Ramírez, Vicerrector Administrativo, Lcda. Dayanara Beltré, Directora de Registro, Magister Cesar Alberto Thomas Castillo, Decano de la Escuela de Ciencias Económicas, Magister Rosa Camila Rivera, Decana de Extensión y Vinculación con el Medio y Raymundo Abad, director de la Escuela de Psicología y el Departamento de Bienestar Estudiantil de UNEFA.